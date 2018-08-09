UC Rusal может начать работать на склад

Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: У UC Rusal контракты не складываются

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Если позиция США в отношении UC Rusal в ближайшее время не изменится, ее алюминий рискует остаться на складах Bloomberg / Contributor / Gettyimages

Почти 18%-ное падение продаж во II квартале 2018 г. при сохранении производства (поставки на американский и азиатский рынки снизились вдвое) может оказаться только началом работы UC Rusal на склад.

С 6 апреля, когда минфин США ввел против нее санкции, партнеры UC Rusal не могут заключать с ней новые контракты. Заключение контрактов на следующий год традиционно происходит в сентябре, пишут в обзоре аналитики Fitch, и, если к этому моменту не будет понимания, продлят ли США лицензию на работу с UC Rusal и на сколько, компания не сможет ни продлить старые контракты, ни заключить новые. Сейчас дедлайн 23 октября (до этого можно без риска попасть под вторичные санкции получать металл по контрактам, заключенным до 6 апреля).

Если в ближайшее время не появится ясности относительно возможности UC Rusal совершать сделки после 23 октября, в работе компании и всего алюминиевого рынка возникнут существенные затруднения, пишут аналитики Fitch.

Как продается

Большую часть продукции UC Rusal продает по долгосрочным договорам. Более 80%, говорится в проспекте ее мажоритарного акционера – En+.

«Контакты на закупку стандартного товара, такого как алюминий, как правило, заключаются на календарный год и более длинный период, конечно, в договорах предусматривается возможность скорректировать цену в случае рыночных флуктуаций», – говорит сотрудник глобального трейдера. Он уточняет, что контракты, как правило, заключаются на финансовый год покупателя: к примеру, у многих производителей автокомпонентов в Европе финансовый год начинается в апреле – тогда контракты действуют с апреля по март.

Пять крупнейших покупателей UC Rusal в 2016 г. принесли компании 42% выручки, в том числе трейдер Glencore – 31%, отмечается в проспекте En+. Из потребителей оставшихся 20% по краткосрочным контрактам UC Rusal лишилась Лондонской биржи металлов, которая сразу после введения санкций прекратила работу с ее металлом.

Представитель Glencore не ответил на вопрос о перезаключении контрактов с UC Rusal. Представитель UC Rusal отказался от комментариев.

Алюминий практически не реализуется через спотовые продажи, отмечают бывший сотрудник UC Rusal и человек, знающий это от ее менеджеров. Средний срок исполнения контракта по физической поставке металла конечному потребителю – два месяца. Таким образом, если с 23 октября потребление металла UC Rusal будет грозить попаданием под вторичные санкции, компания не сможет заключать даже краткосрочные контракты, говорит бывший сотрудник UC Rusal.

Что будет