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«Аэрофлот» уволил гендиректора своей крупнейшей «дочки»

Совет директоров авиакомпании «Россия» прекратил полномочия гендиректора Дмитрия Сапрыкина, контракт с которым истекал в ноябре 2018 г., сообщила пресс-служба «Аэрофлота». «Аэрофлоту» в «России» принадлежит 75% минус 1 акция (блокпакет у правительства Санкт-Петербурга), поэтому он определяет решения, принимаемые советом директоров.

«Россия» – третья в стране авиакомпания по перевозкам пассажиров после самого «Аэрофлота» и S7 Group, в январе – июле перевезла 6,26 млн человек. Это крупнейшая из трех дочерних авиакомпаний «Аэрофлота».

Из сообщения «Аэрофлота» следует, что Сапрыкин в группе «Аэрофлот» не останется. «Главными достоинствами управленческой команды авиакомпании «Россия» считаю молодость, современность и высокий профессионализм. Дмитрий Сапрыкин не только сочетает эти качества в себе, но и смог создать эффективный, творческий, инновационный коллектив, способный решать задачи высокой сложности. У меня нет сомнений в том, что менеджер такого класса найдет применение своим силам на любом направлении бизнеса, которое сочтет для себя наиболее привлекательным», – приводятся в релизе слова гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Сапрыкина привел в «Аэрофлот» в 2009 г. сам Савельев, возглавив в том году национального перевозчика (до этого оба работали в АФК «Система»). В 2009–2015 гг. Сапрыкин был заместителем гендиректора «Аэрофлота». В сентябре 2015 г. Сапрыкин назначен гендиректором авиакомпании «Трансаэро», сохранив при этом должность в «Аэрофлоте»: правительство РФ пыталось спасти вторую на тот момент авиакомпанию страны от банкротства путем поглощения ее «Аэрофлотом». Но план спасения не удался, «Трансаэро» лишилась сертификата эксплуатанта, а Сапрыкин в ноябре 2015 г. ее покинул и был назначен гендиректором «России».

Сапрыкин руководил присоединением к «России» других «дочек» «Аэрофлота» – «Оренбургских авиалиний» и «Донавиа» (завершилось в марте 2016 г.) и ребрендингом компании (сменила ливрею самолетов).

И. о. гендиректора «России» назначен Сергей Александровский, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по продажам и имущественным вопросам.

С чего начинался «Аэрофлот»