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МТС стала совладельцем онлайн-сервиса для решения бытовых проблем

МТС приобрела за $12 млн 13,7% кипрской Youdo Web Technologies Limited, которая владеет онлайн-сервисом YouDo.com. Об этом говорится в сообщении оператора связи (есть в распоряжении «Ведомостей»).

YouDo.com – это российский сервис, который позволяет находить исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач. У площадки есть сайт и мобильное приложение. С помощью YouDo.com можно найти, к примеру, электрика или курьера, а также самостоятельно договориться с ними об оплате. Пользователю достаточно опубликовать задание, указать стоимость и выбрать исполнителя.

МТС стала акционером в рамках очередного раунда по привлечению финансирования, при этом компания стала ведущим инвестором, говорится в сообщении. Кто еще участвовал в этом раунде – не уточняется. Привлеченные средства будут направлены на расширение географии бизнеса, запуск новых категорий услуг, федеральную рекламную кампанию и дальнейшую автоматизацию сервиса, отмечает МТС.

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