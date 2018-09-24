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СМИ узнали о просьбе «Роснефти» к подрядчикам отложить оплату по контрактам на 2019 год

Добывающие дочерние компании «Роснефти» предложили подрядчикам перенести срок оплаты по сервисным контрактам с конца 2018 на 2019 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупной иностранной нефтесервисной компании и в российской подрядной организации. Один из собеседников уточнил, что знает о таких предложениях в адрес еще четырех подрядчиков.

«Сервисным подрядным организациям предлагается предоставить свое согласие на осуществление переноса платежей, предусмотренных в ноябре—декабре 2018 года, на 2019 г.», — говорится в копии протокола совещания в крупнейшей «дочке» компании — «РН-Юганскнефтегаз», на который ссылается РБК. Из документа следует, что согласиться или не согласиться с предложением компании должны были 24 сентября.

Президент Евроазиатского геофизического общества (объединяет геофизические компании) Михаил Пасечник заявил изданию, что несколько знакомых ему компаний — подрядчиков «Роснефти» получили такое уведомление. «По части договоров есть согласие перенести сроки оплаты, по части идут переговоры», — сказал он. Собеседник издания добавил, что в прошлом году таких отсрочек не было.

Сколько всего «дочек» нефтяной компании хотят перенести выплаты контрагентам и на какую сумму, источники издания не знают. РБК отмечает, что в 2017 г. инвестпрограмма «Роснефти» составила 922 млрд руб., 87% приходилось на сегменты «разведка и добыча» и «внутренний сервис». 60% буровых работ компания выполняет собственными силами.