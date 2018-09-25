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ФАС предложила Минпромторгу альтернативную меру поддержки санкционных компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает в качестве меры поддержки компаний, попавших под западные санкции, предоставлять им ценовые преференции при государственных и корпоративных закупках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.

Служба не поддерживает текущую версию проекта Минпромторга, согласно которому попавший под санкции США холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски сможет получить преимущество при выборе исполнителя госконтрактов. Однако «в качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем министерству рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках», указал Лобов.

Ранее Минпромторг представил список автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупке которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам предприятий «Русских машин». Заявки остальных компаний должны отклоняться, говорится в проекте постановления. В списке есть автобусы, грузовики, машины медицинской помощи, пожарной службы, полиции, МЧС, тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и др. Преференции должны получить 11 компаний из группы ГАЗ (основной актив «Русских машин») – автобусные и автозаводы, а также из «РМ-Терекс» (совместное предприятие «Русских машин» и американской Terex по производству дорожно-строительной техники).

ФАС раскритиковало инициативу Минпромторга, указав, что принятие документа в действующей редакции несет риски монополизации рынков, сговора участников, закрытия других производств в стране, а также полного отказа инвесторов от открытия новых производственных площадок в России.