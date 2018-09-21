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ФАС не поддержала идею преференций для «Русских машин» Дерипаски при госзакупках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что инициатива Минпромторга при госзакупках отдавать предпочтение заявкам предприятий холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски, несет риски. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.

«Мы не поддерживаем текущую версию проекта документа, разработанного Минпромторгом России», – заявил Лобов. По его словам, могут возникнуть риски монополизации рынков, закрытия других производств, а также полный отказ инвесторов от открытия новых производственных площадок в России. Лобов также указывает, что изменения, указанные в проекте, могут привести к сговору участников на торгах.

Меры поддержки отечественных машиностроителей не должны носить запретительный характер для других производителей аналогичных товаров, обращает внимание Лобов. Искусственное ограничение конкуренции может привести лишь к перераспределению финансовых потоков между участниками рынка и монополизации имеющихся производств, добавляет он.

При этом Лобов пояснил, что ФАС прорабатывает альтернативные механизмы поддержки производителей, в отношении которых введены санкции. Соответствующие предложения антимонопольная служба направит в Минпромторг.

Ранее Минпромторг представил список автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупке которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам предприятий холдинга «Русские машины» Дерипаски. Заявки остальных компаний должны отклоняться, говорится в проекте постановления правительства. В списке есть автобусы, грузовики, машины медицинской помощи, пожарной службы, полиции, МЧС, тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и др.

В апреле США ввели санкции в отношении 26 человек и 15 компаний. В списке оказался Дерипаска и восемь подконтрольных ему компаний. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $6,7 млрд.

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