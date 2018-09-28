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Берлускони стал владельцем футбольного клуба «Монца»

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони купил клуб «Монца», который выступает в третьем по силе итальянском футбольном дивизионе (серия С). Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на пресс-службу основанного Берлускони холдинга Fininvest.

Холдинг стал владельцем 100% акций «Монцы». В новый совет директоров клуба, который возглавил его бывший президент Никола Коломбо, вошли младший брат Сильвио Берлускони Паоло и бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. Последний назначен еще и гендиректором «Монцы».

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 г. За это время клуб восемь раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Лигу чемпионов и пять раз — Суперкубок UEFA. В августе позапрошлого года Берлускони договорился о продаже клуба консорциуму китайских инвесторов. Стоимость «Милана» перед сделкой была оценена в 740 млн евро, долги клуба при этом составляли около 220 млн евро.

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