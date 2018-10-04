Сбербанк и Rambler закрыли сделку по созданию сервиса для ресторанов
Сбербанк и Rambler, GHP Group, а также частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов закрыли сделку по созданию платформы для ресторанного рынка – «Фудплекс». Об этом говорится в пресс-релизе банка.
«Фудплекс» позволит бронировать столики онлайн и заказывать блюда из меню до прихода в ресторан, оплачивать счет, не дожидаясь официанта, давать ему чаевые безналичным платежом, заказывать еду на дом. Сервис уже начали тестировать. Полноценный запуск пройдет до конца года, рассказывал ТАСС зампред Сбербанка Лев Хасис.
Новый сервис объединяет систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, сервис бронирования «Афиша-Рестораны», систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика системы автоматизации ресторанов – компанию UCS. Доля Сбербанка в объединенной компании ООО «Фудплекс» составляет 35%, Rambler Group – 30%, оставшиеся 35% принадлежат GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову, уточняется в сообщении банка. Инвестиции в проект не раскрывались.