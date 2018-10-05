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«Газпром энергохолдинг» интересуется контрольной долей в «Т плюсе»

«Газпром энергохолдинг», управляющий генерирующими активами «Газпрома», рассматривает получение контрольной доли в российской частной энергетической компании «Т плюс», сообщил сегодня гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. «Мы заходим всегда только в контрольный пакет. Нам в минорах сидеть неинтересно. Поэтому будем договариваться с новыми акционерами. Нам-то точно нужен контроль», – цитирует Федорова «Интерфакс».

В ФАС не поступало ходатайств о сделке, рассказал представитель ведомства. Представитель «Т плюса» отказался от комментариев.

В сентябре стало известно, что Виктор Вексельберг и группа «Ренова» снизили доли в «Т плюсе» с 57,1 до 39,59%. Таким образом, предприниматель и принадлежащие ему структуры утратили статус контролирующих эмитентов компании.

«Т плюс» – одна из крупнейших российских энергокомпаний. Ей принадлежит 61 электростанция общей мощностью 15,7 ГВт. В начале апреля Виктор Вексельберг попал в санкционный список минфина США, что угрожает аффилированным с ним компаниям и может быть распространено на их контрагентов. Одним из способов спасти «Т плюс» от санкций называли возможное слияние компании с «Газпром энергохолдингом». О том, что стороны ведут переговоры и обсуждают параметры сделки, сообщали в обеих компаниях.