Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк
Российский Минфин предложил повысить в 2019 г. минимальную розничную цену (МРЦ) на водку (с 205 до 215 руб. за пол-литра напитка крепостью 40 градусов) и коньяк (с 322 до 388 руб. за пол-литра). Это следует из проекта изменений в приказ Минфина о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя. Минимальная цена на бренди повышается с 293 до 307 руб. за 0,5 л.
Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь Минфин обосновывает необходимостью их индексации на уровень инфляции и борьбой с «алкогольным суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией на рынке».
В начале года директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев предложил установить МРЦ на коньяк на уровне 500 руб. за пол-литра. По его словам, министерство просят об этом производители: при текущей МРЦ выгодно производство фальсификата, долю которого на рынке он оценил в 60%.
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