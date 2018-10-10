Новости
Бизнес
Новости

Forbes назвал лучших работодателей мира

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Второй год подряд первое место в рейтинге лучших работодателей мира по версии Forbes заняла материнская компания Google – Alphabet, в которой работают более 80 000 сотрудников.

На втором месте в списке Microsoft (124 000 сотрудников), на третьем – Apple, также сохранившая свою позицию с прошлого года. Japan Exchange Group, занимавшая третью строчку в прошлом году, в этом опустилась на девять пунктов – до 12-го места.

Шесть из десяти мест в топ-10 заняли американские компании, отмечает Forbes. Помимо Alphabet, Microsoft и Apple в первую десятку вошли Walt Disney, Amazon и Celgene. Также в топ-10 вошли две немецкие компании (Daimler и BMW Group), одна тайская (Kasikornbank) и одна гонконгская (CNOOC).

Всего в списке 500 компаний, из них 185 американских. Также в рейтинг лучших работодателей вошли 80 компаний из Китая и Гонконга.

В рейтинг вошли пять российских работодателей. Выше всех в списке расположилась Московская биржа (117-е место). «Сургутнефтегаз» занял 167-е место, Объединенная авиастроительная корпорация – 278-е, «Аэрофлот» – 341-е, «Лукойл» – 450-е.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Бизнес
Новости

«Мираторг» инвестирует 27,5 млрд рублей в производство ягнятины

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Агрохолдинг «Мираторг» намерен в течение ближайших четырех-пяти лет инвестировать 27,5 млрд руб. в производство ягнятины в России, сообщил журналистам совладелец холдинга Виктор Линник. По его словам, всего планируется построить 12 ферм, пилотная ферма была введена в сентябре в Курской области.

«Произвели 17 000 голов овец из Австралии, поселили на новой ферме. Объем производства на ней составит 3000 т мяса в год. Первая продукция появится в феврале будущего года», — сказал Линник (его цитирует «Интерфакс»). После ввода всех ферм «Мираторг» планирует производить 35 000 т ягнятины в год, половину холдинг рассчитывает отправлять на экспорт в страны Персидского залива, Китай и Японию. «Высококачественная ягнятина реально востребована в мире», — отметил Линник.

Сейчас «Мираторг», принадлежащий братьям Виктору и Александру Линникам, — крупнейший производитель свинины и говядины. Холдинг также занимается птицеводством, молочным животноводством, выращивает зерновые и выпускает мясные полуфабрикаты. В целом «Мираторг» производит 3500 т мяса в месяц.

Строительство пилотной фермы на 30 000 голов овец началось в Фатежском районе Курской области осенью 2017 г. Инвестиции в проект Виктор Линник тогда оценил примерно в 20 млрд руб.

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

«Газпром-медиа» запустит новый спортивный телеканал

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России появится новый федеральный спортивный телеканал «Матч Страна». Об этом сообщил председатель правления холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

По его словам, канал будет запущен 1 марта 2018 г. «Он будет показывать только спортивные новости и события в России. Канал имеет социальную направленность, он будет продвигать детский, юношеский спорт и здоровый образ жизни», — подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что технический охват составит более 100 млн человек.

В «Газпром-медиа» входят спортивный телеканал «Матч ТВ», а также более 10 телеканалов, рассчитанных на определенную аудиторию и, в частности, показывающих определенные чемпионаты («Матч Премьер», «Матч! Арена», «Матч! Футбол 1»). Также в холдинг входит спортивный интернет-ресурс Sportbox.ru.

В октябре 2017 г. стало известно, что «Газпром-медиа» запустит телеканал «Супер».

Бизнес
Новости

Минсельхоз предложил компенсировать лишь 50% ущерба незастрахованным аграриям

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство сельского хозяйства предложило возмещать застрахованным аграриям 100% ущерба из федерального бюджета, незастрахованным — только 50%. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на совещании по развитию сельского хозяйства с участием президента России Владимира Путина.

«В правительстве и рассматривается вопрос совершенствования механизма оказания поддержки пострадавшим в результате ЧС сельхозтоваропроизводителям, предложенного Министерством сельского хозяйства. А именно: возмещение 100% ущерба застрахованным и 50% - незастрахованным аграриям», — сказал Патрушев. По его оценке, это стимулирует агрострахование, но потребует 1,5 млрд руб. дополнительных средств.

«Предложение Минсельхоза ввести стимулирование аграриев к страхованию за счет дифференцированного расчета компенсаций при ЧС может стать эффективной мерой. Пакет мер по стимулированию сельхозпроизводителей сегодня активно обсуждается в рамках рабочих групп по формированию дорожной карты развития агрострахования в Минсельхозе и при подготовке ко второму чтению проекта изменений в закон об агростраховании», — сказал «Интерфаксу» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Он отметил, что в 2017-2018 гг. органы АПК, получившие возможность самостоятельно распоряжаться средствами субсидий, предпочли не финансировать господдержку агрострахования. Так, объем страховых субсидий снизился с 2,8 млрд руб. в 2016 г. до 1,2 млрд руб. в 2017 г. и до 0,4 млрд руб. за восемь месяцев 2018 г. «Тем самым регионы полностью делегировали ответственность за возмещение убытков в АПК от природных явлений федеральному бюджету», — подытожил он.

По словам Патрушева, по состоянию на 8 октября в результате погодных аномалий режим чрезвычайной ситуации введен в 26 регионах, сумма ущерба аграриям достигла 6,6 млрд руб. В федеральном бюджете на 2018 г. на возмещение ущерба аграриям заложено 1,89 млрд руб.

Бизнес
Новости

ФАС не согласовала ТМК покупку производителя бурильных труб у китайской Hilong

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) в приобретении 100% ООО «Технологии бурения» (основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов), сообщил «Интерфакс». Головной компанией «Технологий бурения» является ООО «ТД Хайлон Рус», 99% которой принадлежит китайской Hilong Energy Ltd.

По мнению ФАС, сделка приведет к ограничению конкуренции на рынке бурильных труб в России «путем сокращения числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, в том числе в результате возникновения доминирующего положения ТМК и "Технологий бурения" на рынке бурильных труб».

В случае сделки «Технологиям бурения» будут переданы мощности по производству бурильных труб ООО «Техномаш», установила ФАС. Производство ООО «Техномаш» находится в Невьянске Свердловской области, в 2017 г. предприятие выпустило 16 500 т бурильных труб.

ТМК — крупнейший производитель бурильных труб в России, ее доля превышает 35%, говорится в сообщении антимонопольной службы. При этом «Техномаш» в 2018 г. увеличивает свои производственные мощности. Таким образом, «в случае осуществления сделки суммарная доля ПАО "ТМК" и ООО "Технологии бурения" на рынке бурильных труб в границах Российской Федерации составит более 50%», заключила ФАС.

Выбор редактора
Политика
Новости

Футболист Мамаев пришел на допрос в полицию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Футболист Павел Мамаев, ставший фигурантом дела о хулиганстве, пришел в полицию. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

В настоящее время с Мамаевым работают следователи, отмечается в сообщении.

8 октября Мамаев, а также футболист Александр Кокорин стали участниками двух конфликтов. У гостиницы «Пекин» в центре Москвы был избит водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который опознал в нападавших футболистов. Позже, писал Telegram-канал Mash, футболисты в кафе избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака; пострадал также Сергей Гайсин — гендиректор ФГУП «НАМИ», сообщало министерство.

9 октября против Мамаева и Кокорина по факту двух конфликтов возбудили дело ст. 116 Уголовного кодекса (побои).

Адвокат Пака Геннадий Удунян говорил, что защита требует переквалифицировать дело на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти). 10 октября московское управление полиции сообщило, что начало отдельное производство в отношении Кокорина и Мамаева по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство).

Пресс-секретарь главка Юрий Титов подчеркнул, что если они не явятся к следователю к 18.00 мск в этот же день, то будут объявлены в федеральный розыск.

Политика
Новости

Калифорния вошла в топ-10 иностранных инвесторов в госдолг России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Штат Калифорния вошел в топ-10 иностранных держателей долговых обязательств России, которые сообщают о своих вложениях открыто, сообщает агентство Bloomberg. Основным инвестором в российские долговые бумаги стал Пенсионный фонд калифорнийских пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, Calpers). Инвестиции фонда в госдолг России на конец июня составили $460 млн.

«Во всех решениях об управлении инвестициями Calpers следует федеральному законодательству и законам штата, при этом соблюдая указания совета директоров в отношении конкретных инвестиционных шагов», — заявила Bloomberg представитель фонда Меган Уайт. Вложения фонда с конца 2017 г. выросли на 8%, несмотря на ухудшение отношений России и США и угрозу санкций.

Bloomberg отмечает, что Calpers является крупнейшим государственным пенсионным фондом США и конгрессу США придется учитывать интересы фонда и калифорнийцев при обсуждении новых санкций против России.

Список инвесторов в евробонды России, которые раскрывают эту информацию, возглавляет инвестиционная компания BlackRock ($2,526 млрд), далее следуют GAM (почти $1 млрд), Stone Harbor ($586 млн) и Allianz ($576 млн). Топ-5 замыкает Intesa Sanpaolo. Фонд Calpers оказался на 9-м месте в списке. Рейтинговое агентство АКРА ранее оценивало долю американских инвесторов в российский суверенный долг в 8%.

Технологии
Новости

РБК: Медиа-коммуникационный союз возглавит гендиректор «НТВ-плюс»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пост президента Медиа-коммуникационного союза (МКС) вместо Павла Степанова, ставшего замминистра культуры, может занять гендиректор спутникового оператора «НТВ-плюс» Михаил Демин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из медиахолдингов и источник, близкий к учредителям союза.

По их словам, голосование по кандидатуре нового президента МКС пройдет на заседании правления 11 октября. Кандидатура Демина является основной, отметили они.

Демин не стал комментировать вопросы, связанные с МКС.

МКС создан в феврале 2014 г. Он объединяет медиахолдинги и операторов связи, в частности «Национальную медиа группу», «СТС Медиа», «Газпром-медиа», МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Ростелеком».

Союз стал инициатором нескольких громких изменений в законодательстве. В частности, он разрабатывал законопроект о регулировании работы мессенджеров и онлайн-кинотеатров.

Предыдущий президент МКС Павел Степанов занимал должность гендиректора кинокомпании «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа»). В августе он написал заявление об отставке и затем стал заместителем министра культуры Владимира Мединского, курирующим кинематограф.

Михаил Демин в 90-х гг. был ведущим программ на радио, консультантом, менеджером, управляющим партнером в коммуникационных агентствах. В 2008-2010 гг. занимал должность директора по спецпроектам в «Мобильных телесистемах», с декабря 2014 г. по март 2015 г. — гендиректора радиостанции «Эхо Москвы», с апреля по декабрь 2015 г. — заместителя гендиректора «НТВ-плюс». В январе 2016 г. стал гендиректором этой компании.

Политика
Новости

«Нафтогаз» удержал $9 млн средств «Газпрома» в счет взыскания по решению арбитража

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Нафтогаз Украины» перевел $9 млн из средств, перечисленных «Газпромом» за транзит газа, в счет взыскания $2,6 млрд с российской компании по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сегодня сообщил «Нафтогаз».

По мнению украинской компании, эти средства — переплата. «22 декабря 2017 г. Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту по поставке газа на Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом», — говорится в сообщении. «Газпром» же продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз».

«Поэтому "Нафтогаз" зачел более $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, в качестве платежа в исполнение арбитражного решения», — сообщила украинская компания.

В сентябре апелляционный суд в Швеции отменил временную приостановку решения арбитража, согласно которому российский «Газпром» должен «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, приостановленное ранее апелляционным судом округа Свеа.

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длилось с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения. Одновременно он инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

Суд оставил без изменений условия контракта, обязав «Газпром» оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно до конца 2019 г. «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф.

Выбор редактора
Политика
Новости

Поставщика софта для взлома смартфонов в СКР заподозрили в мошенничестве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) в отношении владельца компании Ester Solutions Дмитрия Сатурченко, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Компания поставляет ведомству оборудование и программное обеспечение для взлома смартфонов.

Представитель пресс-службы Пресненского районного суда Москвы рассказал изданию, что СКР ходатайствовал о домашнем аресте для Сатурченко, но судья отказалась избрать меру пресечения. Представитель компании заявил РБК, что дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий, а не в отношении Сатурченко. «На сегодняшний день он не задержан», — указывается в ответе Ester Solutions.

По словам источника издания, знакомого с ходом расследования, гендиректора компании заподозрили в предоставлении подложного лицензионного договора на право использования и распространения программного обеспечения иностранного разработчика. РБК отмечает, что в картотеке арбитражных дел есть решение Арбитражного суда Москвы по иску компании об оспаривании отказа СКР от исполнения госконтракта от 27 октября 2017 г. на 258 000 руб.

Ester Solutions поставляет оборудование и программное обеспечение для СКР на миллионы рублей с 2014 г. Основная деятельность компании - оснащение криминалистических, экспертных, оперативных подразделений и служб безопасности правоохранительных и госструктур компьютерно-техническими и аналитическими комплексами, говорится на ее сайте. Компания, в частности, предлагает китайское программное обеспечение UFED, позволяющие взламывать устройства с операционными системами iOS и Android.

Финансы
Новости

Стал известен адресат первого в Британии требования о раскрытии источников богатства

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Адресатом требования о раскрытии источников богатства, которое впервые было предъявлено в Великобритании в этом году, оказалась Замира Хаджиева, жена Джахангира Хаджиева, который в 2001-2015 гг. возглавлял Международный банк Азербайджана. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на истечение срока установленного судом запрета на распространение этой информации.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в этом году впервые направило так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. Они были связаны, как сообщалось, с женой руководителя государственного банка одной из развивающихся стран. В июле ответчица попросила отменить запрос в отношении одного из объектов. Тогда на слушаниях в лондонском суде была представлена информация о роскошном образе ее жизни. В частности, за десятилетие она потратила в универмаге Harrods около 16 млн фунтов стерлингов ($21 млн), а в один день купила там ювелирных украшений на 150 000 фунтов (более $197 000). Один из объектов недвижимости, в отношении которого было направлено требование UWO, – дом в лондонском районе Knightsbridge (недалеко от Harrods), купленный в 2009 г. за 11,5 млн фунтов. Другой объект – участок земли около Эскота, на котором расположен гольф-клуб Mill Ride; земля была куплена в 2013 г. за 10,5 млн фунтов. Покупки были оформлены на офшорные фирмы, но NCA связывает их с Замирой Хаджиевой.

Ее муж был в 2016 г. приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы за хищение, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и по другим обвинениям, а также к штрафу почти в $40 млн. Хаджиев обвинений не признал, его жена и ее адвокат назвали их на июльских слушаниях в Лондоне «абсолютно несправедливыми». Адвокат также описал Хаджиева как типичного «жирного кота – международного банкира», ведущего соответствующий образ жизни.

Политика
Новости

Убийство следователя в Подмосковье связали с ее профессиональной деятельностью

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

СКР получил «достаточные данные» о том, что следователя Евгению Шишкину убили в Подмосковье «с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности». Об этом сообщается на сайте ведомства по региону.

Как уточняется в сообщении, убийство связано с «расследованием уголовных дел, находящихся в ее [следователя] производстве».

Преступление квалифицировано по ст. 317 и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия). Изначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия найдены затворная рамка от пистолета неустановленной модели, пружина, пуля и гильза. Назначены судебные экспертизы, отмечает СКР.

Старший следователь управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу была убита недалеко от ее дома в подмосковном поселке Архангельское (Красногорский район). Около 7.00 преступник два раза выстрелил в нее, попав в шею и спину. По данным следствия, несколько месяцев назад неустановленные лица сожгли ее автомобиль.

Читать ещё
Preloader more
Фото