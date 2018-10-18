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СМИ сообщили о намерении «Лукойла» продать электростанции

«Лукойл» собирается продать свои активы в электроэнергетике, полученные компанией в результате реформы РАО «ЕЭС». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник газеты отметил, что ранее «Лукойл» уже обсуждал продажу своих электростанций с потенциальными покупателями, но до сих пор завершить сделку не удавалось. Разногласия с потенциальными покупателями касались в том числе стоимости активов, которую «Лукойл» пытался увеличить из-за новых энергоблоков. Без них энергоактивы фактически работают в ноль.

Даже в случае успеха на переговорах есть риск, что сделку не одобрит «Роснефтегаз», которому принадлежит 27,63% акций «Интер РАО» из-за «специфических взаимоотношений между Вагитом Алекперовым (основной совладелец "Лукойла") и Игорем Сечиным, отмечает издание.

«Интер РАО» входит в число тех, с кем компания обсуждает возможную сделку, однако результатов пока нет. Ключевую ценность представляют новые энергоблоки, на которых компания зарабатывает ежегодно около 8 млрд руб. EBITDA. Рыночная стоимость электростанций «Лукойла» оценивается экспертами в 35 млрд руб.

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