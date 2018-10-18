Bloomberg назвал миллиардеров из России лидерами по росту состояния в 2018 году

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Совокупное состояние десяти самых богатых россиян с начала 2018 г. увеличилось на 10,8%, по этому показателю они обошли миллиардеров из других стран, подсчитало агентство Bloomberg.
На втором месте — американские миллиардеры. Состояние десяти богатейших бизнесменов США, по оценке Bloomberg, с начала года выросло на 7,5%. Десять британских миллиардеров увеличили совокупное состояние на 3,4%, пишет агентство.
Остальным участникам рейтинга увеличить состояние не удалось. Совокупное состояние десяти французских миллиардеров уменьшилось на 0,8%, миллиардеров из Швеции — на 4,6%, богатейших людей Швейцарии — на 5,4%. Состояние богатейших людей Индии сократилось на 6% в сумме, канадцев — на 8,3%, бизнесменов из Бразилии — на 12%. Миллиардеры из Гонконга «потеряли» 13,4% состояния с начала года, бизнесмены из Германии – 14,8%.
Худший результат показали десять богатейших китайских бизнесменов — их совокупное состояние сократилось на 27,6%, пишет Bloomberg.
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index на 18 октября, в десятку богатейших россиян входят Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг.
Forbes назвал самых щедрых миллиардеров в США
Nati Harnik / AP
Первое место среди самых щедрых миллиардеров США занял инвестор Уоррен Баффетт – в 2017 г. он направил на благотворительность $2,8 млрд. Из них более $2 млрд – в фонд Билла Гейтса, а остальное – в благотворительные фонды под управлением его троих детей
1/10
Kamil Zihnioglu / AP
На втором месте – Билл и Мелинда Гейтс, направившие на благотворительность $2,5 млрд в 2017 г. Основанный ими фонд является крупнейшим благотворительным частным фондом США
2/10
Simon Dawson / Reuters
Бывший мэр Нью-Йорка, учредитель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг направил на благотворительность $700 млн в прошлом году
3/10
Danny Johnston / AP
Семья основателя Walmart Сэма Уолтона направила $536 млн на благотворительность. Благотворительный фонд Уолтонов был основан в 1987 г.
4/10
Manuel Balce Ceneta / AP
На пятом месте среди самых щедрых миллиардеров – инвестор Джордж Сорос ($531 млн на благотворительность в 2017 г.). Созданный им фонд «Открытое общество» считается одним из крупнейших в мире
5/10
Jeff Chiu / AP
На шестом – основатель Facebook Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан ($400 млн). Основанный ими в 2015 г. благотворительный фонд Chan-Zuckerberg Initiative инвестирует в образование, здоровье и научные исследования
6/10
The Gordon and Betty Moore Foundation
На седьмом месте основатель Intel Гордон Мур с супругой Бетти. В 2017 г. они направили на благотворительность $338 млн. В частности, их благотворительный фонд направил более $200 млн на экологические проекты
7/10
Stony Brook University
Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Corporation математик Джеймс Саймонс и его супруга в прошлом году направили на благотворительность $328 млн. Из них $25 млн – на поддержку преподавателей математики и естественных наук в государственных школах
8/10
Christian Hartmann / Reuters
Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс на девятом месте среди щедрых миллиардеров. В прошлом году он направил на благотворительность $315 млн, большую часть из которых – на охрану дикой природы
9/10
GoodVentures.com
Замыкают топ-10 американский предприниматель Дастин Московиц с женой Кари Туна ($298 млн на благотворительность). Они направили деньги на помощь бедным домохозяйствам в Кении и Уганде, а также фонду, который занимается профилактикой малярии, и компании, которая занимается созданием безопасных технологий в сфере искусственного интеллекта
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Действия Центробанка ограничивают развитие бизнеса Сбербанка, однако при этом конкуренция, наоборот, стимулирует. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф на форуме «Finopolis 2018» в Сочи, передает «Интерфакс». «Если сегодня принято решение какое-то, мы приспособимся и к этому ограничению. Ни к чему хорошему это ограничение не приводит. Но если наш конкурент вывел новый продукт на рынок — для нас это вызов», — сказал Греф.
По его словам, сейчас в мире наблюдается концентрация бизнеса в любых сферах. «Финтех-гиганты и техгиганты сначала были стартапами, а теперь это гиганты», — отметил топ-менеджер, добавив, что наличие компетенции важнее больших объемов капитала. Греф заявил, что он поддерживает конкуренцию. По его словам, Сбербанк за всю историю существования не купил ни одного банка. «Залогом долгосрочного существования Сбербанка является конкуренция», — сказал Греф, отметив, что возглавляемый им банк старается успевать за конкурентами, однако не «везде первый».
Со мнением Грефа относительно конкуренции в российском банковском секторе не согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Я не очень согласна с Германом Оскаровичем, что у нас все хорошо с конкуренцией. ЦБ часто слышит критику, что у нас большая доля государства в банковском секторе. У нас не все хорошо с конкуренцией в банковском секторе», — сказала она. По ее словам, регулятор надеется, что «финансовые технологии разовьют конкуренцию». Набиуллина считает, что крупные игроки должны принимать участие в развитии финансовых технологий, но при этом они не должны отрицательно влиять на конкуренцию.
«Тут так выставили, как будто мы против инициатив Центрального банка. Мы не против, нам все равно», — парировал Греф. По его словам, если ограничения вводятся для всех участников рынка, то Сбербанк не выступает против. «Наша задача — выигрывать конкуренцию во всех условиях», — сказал Греф.
Слова Грефа на форуме прокомментировал председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен. По его словам, банк является коммерческой организацией, которая должна зарабатывать деньги. «Понятно стремление банка использовать свои сравнительные преимущества, в частности, размер. Это вполне естественно, и критиковать Сбербанк сложно», — сказал он, добавив, что Сбербанк принимает решения в интересах акционеров. По мнению Авена, создаваемая система быстрых платежей «все равно будет национальной». «Сопротивление Сбербанка естественно, позиция ЦБ исторически оправдана, и он победит, конечно», — считает Авен.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
1/10
Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
3/10
Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
5/10
Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
7/10
Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
9/10
Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Количество погибших в результате массового убийства в колледже в Керчи увеличилось до 21 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. «Подтверждаем. Теперь погибших 21», — сказал собеседник агентства.
В число погибших входит предполагаемый убийца, который, по предварительным данным следствия, покончил с собой. В больницах остаются 43 пострадавших.
В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, по данным следствия, студент колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.
Следственный комитет России (СКР) сначала возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).
В керченском колледже произошел взрыв
ТАСС
В Политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По данным СК, 17 человек погибло, более 40 пострадало, большая часть из них – подростки
1/7
Крым ИНФО
В результате теракта в Политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Среди пострадавших большинство – подростки
2/7
ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в регионе из-за теракта в Керчи
3/7
Крым ИНФО
Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело по факту взрыва по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)
4/7
Екатерина Кейзо / ТАСС
К зданию колледжа подогнали БТР
5/7
На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения
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Группа ЛСР за 9 месяцев 2018 г. ввела в эксплуатацию 149 000 кв. м жилой недвижимости, что на 32% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (219 000 кв. м), говорится в сообщении компании.
При этом компания существенно нарастила стоимость новых контрактов с покупателями на продажу квартир - с начала года компанией были заключены контракты на продажу 620 000 кв. м жилья, что на 46% больше аналогичного показателя за прошлый год (423 000 кв. м).
Больше всего контрактов на продажу жилья было заключено за отчетный период в Санкт-Петербурге - на 370 000 кв. м (рост на 41%). При этом ввод жилья в городе снизился на 34% до 94 000 кв. м.
В Москве объем новых контрактов вырос на 56% до 135 000 кв. м. А вот ввода недвижимости в столице не было. «Отсутствие ввода в эксплуатацию объектов недвижимости связано с плановым графиком реализации проектов», — объясняется в сообщении.
В Екатеринбурге объем новых контрактов вырос на 53% до 115 000 кв. м, при этом ввод упал на 17% до 55 000 кв. м.
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«Газпром» до 2020 г. направит более 33 млрд руб. на строительство участка 505-874-й км магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток (СХВ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы концерна. Открытый запрос предложений на строительство участка будет объявлен в октябре.
Компания также потратит 29,671 млрд руб. на строительно-монтажные работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Конкурс на проведение этих работ также будет объявлен в октябре.
СХВ длиной свыше 1800 км введен в эксплуатацию в 2007 г. Он обеспечивает подачу газа в Хабаровский и Приморский края с месторождений на шельфе Сахалина. В 2017 г. стало известно о планах компании расширить существующий газопровод. Компания планировала увеличить прокачку газа, обеспечив дополнительные поставки в Хабаровск и Владивосток, а также сформировав поток газа на экспорт.
В апреле 2017 г. «Газпром» публиковал закупку у единственного поставщика на 51,44 млрд руб. на расширение СХВ. Однако информация о заключении контракта в рамках закупки так и не была опубликована. Источники «Интерфакса» говорили, что подряд планировалось поручить «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко.
В июле этого года «Газпром» объявил и сразу отменил крупную закупку труб для расширения магистрали СХВ. Речь шла о поставке 255 000 т ТБД на 22,684 млрд руб. до конца октября 2018 г. Новую закупку труб для этого объекта «Газпром» пока не объявлял.
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Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов решили не продавать принадлежащие им 6,3% акций «Норникеля» на бирже, сообщаетРБК со ссылкой на источники. Инвесторы хотят реализовать пакет на 27-33% больше нынешней цены.
Как отмечает издание, Абрамовича и его партнеров устраивает их пакет, а перспективы новых санкций против России их не пугают. На закрытие торгов на Лондонской бирже 16 октября расписки «Норникеля» стоили $17,25 за штуку, бизнесмены же хотят продать их по цене $22-23 за бумагу.
Абрамович с партнерами стали акционерами «Норникеля» в 2012 г., после многолетнего конфликта между UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8% «Норникеля») и «Интерросом» Владимира Потанина (владеет 32,1% «Норникеля»). После этого основные совладельцы компании заключили акционерное соглашение сроком на 10 лет, гарантом выполнения которого стал Абрамович.
В декабре 2017 г. Crispian Investments Абрамовича решила продать большую часть своего пакета (3,99% из 6,3%) Потанину. UC Rusal Дерипаски оспорила сделку в Высоком суде Лондона. В конце июня суд признал сделку недействительной. Позже «Коммерсантъ» сообщил, что Crispian может продать акции «Норникеля» на рынке.
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АФК «Система» (совладелец Владимир Евтушенков) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) обсуждают покупку фармацевтической компании «Оболенское» у Газпромбанка и инвестиционного фонда UFG Private Equity. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Инициатором переговоров выступила «Система». Стороны рассматривают в качестве совместной инвестиции вариант покупки контрольного пакета в фармацевтическом предприятии. Переговоры, по данным издания, на продвинутой стадии. Возможная сумма сделки и другие подробности не уточняются. Участники переговоров отказались комментировать изданию эту информацию.
ФП «Оболенское» создано на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии в 1994 г. В 2013 г. компания вошла в состав холдинга Alvansa Group. Ее акционеры - Газпромбанк и UFG Private Equity. За этот актив консорциум тогда мог заплатить $20-25 млн, отмечает издание со ссылкой на аналитиков. По их словам, на момент сделки у «Оболенского», «предприятия с хорошей производительностью», «нет яркого портфеля препаратов, в основном это брендированные дженерики».
По оценке DSM Group, доля фармацевтического предприятия на российском рынке лекарств по итогам прошлого года составила 0,84% в штуках и 0,59% в стоимостном выражении. Лидер среди российских производителей — «Отисифарм» — имеет долю 2,3% в стоимостном выражении в коммерческом сегменте, указывает издание.
Политика
Новости
РБК узнал о возможной отставке губернатора Мурманской области
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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может лишиться своего поста, ей уже ищут замену. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и администрации региона. Причиной ее возможной отставки собеседники издания называют конфликты с местными бизнес-элитами, силовиками и собственной командой.
Один из источников РБК отметил, что после итогов выборов в других регионах власти не готовы рисковать и позволять кандидатам, чье переизбрание не гарантировано, участвовать в голосовании. По словам собеседника, близкого к администрации региона, как только «определятся, будет ротация». Источник к в региональном правительстве уточнил, что Ковтун сейчас в отпуске.
Официально об отставке губернатора Мурманской области объявят в ближайшее время, пишет издание.
На выборах 2014 г. Ковтун набрала 64,7% голосов. Ее полномочия истекают осенью 2019 г. Авторы «Индекса избираемости глав субъектов», подготовленного в октябре Центром электоральных практик и Политической экспертной группой, выставили ей два балла. Индекс учитывает личную популярность губернатора, политическую конкуренцию в регионе, социально-экономическое благополучие, уровень протестных настроений и степень влияния административного ресурса на результаты выборов.
Самые молодые губернаторы России на момент их назначения
Владимир Трефилов / РИА Новости
Дмитрий Артюхов, врио главы Ямало-Ненецкого автономный округа* 29 мая 2018 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио руководителя региона *здесь и далее указаны должности на момент назначения
1/7
Владимир Вяткин / РИА Новости
Рамзан Кадыров, президент Чечни Возглавил республику в феврале 2007 г., когда ему было 30 лет, а временно исполняющим обязанности руководителя региона стал вовсе в 29 лет
2/7
Сергей Васильев / РИА Новости
Андрей Турчак, губернатор Псковской области Возглавил регион в феврале 2009 г. На момент назначения ему было 33 года
3/7
РИА Новости
Никита Белых, губернатор Кировской области Возглавил регион в 34 года по указу президента Дмитрия Медведева. Был снят президентом Владимиром Путиным в 2016 г. в связи с утратой доверия из-за обвинения в получении взятки
4/7
Игорь Зарембо / РИА Новости
Антон Алиханов, губернатор Калиниградской области 6 октября 2016 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Алиханова врио руководителя области. Став на год старше, Алиханов выиграл в сентябре 2017 г. выборы губернатора
5/7
Глеб Котов / РИА Новости
Рашид Темрезов, президент Карачаево-Черкесской республики 1 марта 2011 г. депутаты Народного собрания республики единогласно утвердили Темрезова на посту президента. На момент назначения ему было 35 лет
6/7
Игорь Агеенко / РИА Новости
Александр Козлов, губернатор Амурской области Возглавил регион в сентябре 2015 г. в возрасте 34 лет
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Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате массового убийства в Политехническом колледже в Керчи. Среди погибших студентов — 15 человек, из них несовершеннолетних – шестеро, еще пять человек — сотрудники колледжа. Ранее сообщалось также о 50 пострадавших.
В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.
Следственный комитет России (СКР) сначала возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).
Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее заявила, что опознаны все пострадавшие в результате стрельбы и взрывов в колледже Керчи. Медики допускают близких к ним в реанимацию. «Родители находятся с детьми, в реанимацию они допускаются, благодаря этому все опознаны. Ночью было три неизвестных девочки, сейчас все известны», — сказала чиновница. Ее слова приводит «Интерфакс».
В керченском колледже произошел взрыв
ТАСС
В Политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По данным СК, 17 человек погибло, более 40 пострадало, большая часть из них – подростки
1/7
Крым ИНФО
В результате теракта в Политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Среди пострадавших большинство – подростки
2/7
ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в регионе из-за теракта в Керчи
3/7
Крым ИНФО
Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело по факту взрыва по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)
4/7
Екатерина Кейзо / ТАСС
К зданию колледжа подогнали БТР
5/7
На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения
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«Лукойл» собирается продать свои активы в электроэнергетике, полученные компанией в результате реформы РАО «ЕЭС». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседник газеты отметил, что ранее «Лукойл» уже обсуждал продажу своих электростанций с потенциальными покупателями, но до сих пор завершить сделку не удавалось. Разногласия с потенциальными покупателями касались в том числе стоимости активов, которую «Лукойл» пытался увеличить из-за новых энергоблоков. Без них энергоактивы фактически работают в ноль.
Даже в случае успеха на переговорах есть риск, что сделку не одобрит «Роснефтегаз», которому принадлежит 27,63% акций «Интер РАО» из-за «специфических взаимоотношений между Вагитом Алекперовым (основной совладелец "Лукойла") и Игорем Сечиным, отмечает издание.
«Интер РАО» входит в число тех, с кем компания обсуждает возможную сделку, однако результатов пока нет. Ключевую ценность представляют новые энергоблоки, на которых компания зарабатывает ежегодно около 8 млрд руб. EBITDA. Рыночная стоимость электростанций «Лукойла» оценивается экспертами в 35 млрд руб.
Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира
LM Otero / AP
ExxonMobil была лидером рейтинга 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts в течение 12 лет – до прошлого года. Тогда лидером стал «Газпром». Однако в 2018 г. Exxon вновь заняла первое место рейтинга, а российская компания опустилась на 17-е
1/10
LUKOIL
В топ-10 крупнейших мировых энергокомпаний попала только одна российская – «Лукойл», который поднялся на второе место с шестого
2/10
Mike Blake / Reuters
Американская Phillips 66 занимает третью строчку
3/10
E.ON
Немецкая E.on – четвертую
4/10
China Shenhua Energy
На пятой строчке рейтинга разместилась китайская China Shenhua Energy
5/10
Valero Energy
На шестом месте – американская Valero Energy
6/10
Shailesh Andrade / Reuters
На седьмом – индийская Reliance Industries
7/10
TOTAL
Восьмое место заняла французская Total
8/10
Liu Chan / Zuma / TASS
На девятом месте китайская Sinopec Corp.
9/10
Sukree Sukplang / Reuters
Топ-10 замыкает крупнейшая нефтегазовая компания Таиланда PTT Plc
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В Госдуме обсуждают ужесточение правил выдачи и хранения оружия, заявил сегодня замглавы комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Активно обсуждаются вопросы порядка ужесточения (выдачи) лицензий на получение оружия, хранения и ношения оружия в том числе», — сказал Выборный в комментарии телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).
Среди других обсуждаемых мер — блокировка интернет-ресурсов, которые могут склонить детей к преступлениям, сказал Выборный.
Накануне учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в учебном заведении, после чего покончил с собой. Погибли 20 человек, ранены около 50, 10 из них тяжело.
Ружье было получено Росляковым на собственное имя вскоре после достижения 18-летия. Для получения разрешения на охотничье оружие в России заявитель должен быть совершеннолетним, иметь постоянную регистрацию, справки от нарколога и психиатра, не иметь судимости и административных правонарушений за последний год.
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Американским пилотом, погибшим на Украине при крушении истребителя Су-27УБ 16 октября, был подполковник ВВС Сэт Неринг с позывным «Джетро» из 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии. Об этом сообщил региональный канал Fox26news со ссылкой на заявление губернатора Калифорнии Джери Брауна и сообщение 144-го авиакрыла авиации национальной гвардии США.
«Неринг был частью семьи 144-го авиакрыла более 20 лет. Он начинал службу старшим авиатехником, затем прошел курсы пилотов и освоил истребитель F-16, на котором летал 15 лет, затем перешел на F-15», — говорится в сообщении подразделения национальной гвардии. На Украине Неринг выполнял функции оперативного сотрудника в совместном командном центре учений Clear Sky 2018 («Чистое небо - 2018»).
В соответствии с американскими традициями имя погибшего пилота не называется до тех пор, пока его семья не получит сообщение о гибели. Сегодня губернатор Браун выразил глубокие соболезнования семье погибшего и приказал приспустить государственные флаги на здании Капитолия штата.
Вечером 16 октября во время учебно-боевого полета вблизи поселка Уланов Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ 831-й бригады тактической авиации Украины из Миргорода (Полтавская обл.). Погибли Неринг и начальник авиации воздушного командования «Восток» ВС ВСУ Украины полковник Иван Петренко. Причины катастрофы не называются, черные ящики самолета обнаружены.