Крупнейший аэропортовый холдинг России отложил IPO
Аэропортовый холдинг «Новапорт» отказался от планов провести IPO (первичное размещение акций) в следующем году. Об этом сообщил журналистам совладелец компании Роман Троценко. «Мы видим общую картину, которая на рынке происходит, мы не видим в этом смысла», – сказал Троценко.
«Новапорт» планировал выйти на IPO в I-II квартале 2019 г. По словам Троценко, первичное размещение акций холдинга переносится как минимум на два года – до 2021 г.
О том, что «Новапорт» рассматривает возможность провести IPO, стало известно в феврале текущего года. Также холдинг рассматривал возможность привлечь стратегического инвестора после консолидации 20 аэропортовых активов.
«Новапорт» – крупнейший в России аэропортовый холдинг по количеству пассажиров. Сейчас ему принадлежит 16 аэропортов. «Новапорт» принадлежит на паритетных началах компании AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital.