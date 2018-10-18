Котировки «Яндекса» упали после новости о возможной сделке с Сбербанком
Котировки «Яндекса» упали на Московской бирже и на американской Nasdaq. В частности, цена одной акции «Яндекса» упала к закрытию торгов на 3,25% до 2235 руб., свидетельствуют данные первой биржи. На второй бирже цена одной акции компании снизилась на 8,64% до $32,78 на 19.17 мск. При этом индекс Nasdaq также снижается – на 1,9%.
С 18:23 до 18:26 бумаги «Яндекса» в Нью-Йорке дорожали на 2,4%, в Москве — на 2,3%, свидетельствуют данные Мосбиржи и Nasdaq.
Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса», рассказали «Ведомостям» источники (материал об этом был опубликован в 18:21). Один из собеседников уточнил, что в последнее время над компанией сгустились тучи, идеи о контроле госструктур над компанией высказывали и силовики (которые не до конца понимают структуру владения через разные типы акций), и чиновники администрации президента (некоторым, в частности, не хватает контроля над сервисами «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»). Есть разные варианты – от получения госбанком фактического контроля над компанией (с помощью голосующих акций), но минимальной планкой представители Сбербанка называют 30%, говорит один из топ-менеджеров банка.