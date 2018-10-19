Colgate остановила работу фабрики в Венесуэле из-за нехватки коробок

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Американская Colgate-Palmolive приостановила работу фабрики – производителя моющих средств в Венесуэле из-за нехватки картонных коробок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на профсоюзного лидера Карлоса Родригеса.
По его словам, фабрика в Валенсии остановила работу в понедельник, 15 октября. Поставщик картонных коробок – ирландская Smurfit Kappa закрыла производство в Венесуэле в сентябре после того, как власти Венесуэлы конфисковали ее местное предприятие, уточнил он. Компания была одним из немногих производителей упаковочных материалов в Венесуэле.
Теперь Colgate пытается завозить картон из Колумбии. Родригес добавил, что фабрика Colgate, производящая зубную пасту, все еще работает, но ее запасов картона хватит всего лишь на месяц. Colgate-Palmolive не предоставила Reuters оперативный комментарий.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Новосибирская пенсионерка, недовольная повышением прожиточного минимума на 89 руб., принесла в министерство труда области «подарочный набор»: хозяйственное мыло, бельевую веревку, спички и пачку соли. Пенсионерка попросила передать «подарки» министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову, сообщает «РИА Новости».
В октябре правительство Новосибирской области одобрило законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 г. Согласно документу, он вырастет на 89 руб. – с 8725 до 8814 руб. «Уровень прожиточного минимума <…> рассчитан на основе потребительской корзины. Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», – говорил Фролов (цитата по «Тайга.инфо»).
Пенсионерку, подготовившую подарок Фролову, зовут Елена Владимировна, уточняет общественная организация «Гражданский патруль». Она опубликовала в соцсетях видеокадры того, как пенсионерка стоит у здания регионального министерства труда и социального развития с «подарками» в руках. На видео пенсионерка обращается к министру: «Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки». Потом она заходит в здание, но останавливается у поста охраны. Видео прерывается на словах одного из работников охраны: «Съемка запрещена здесь. Кто вам разрешил, милые дамы?»
Фролов не стал отвечать на обращение пенсионерки. Он отметил, что считает некорректным давать «оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство».
Ранее министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова предложила увеличить прожиточный минимум неработающих пенсионеров, проживающих в регионе, на 288 руб., отклонив предложение местных депутатов увеличить его на 500 руб. Она заявила, что суммы 3500 руб. в месяц вполне хватит на «минимальные физиологические потребности». На предложение местного депутата от КПРФ Николая Бондаренко в качестве эксперимента попробовать прожить на эту сумму месяц Соколова ответила отказом, объяснив, что ей такие эксперименты не позволяет статус министра. При этом она рекомендовала жителям области «сбалансированное, но диетическое меню... исходя из цен в магазинах со скидками». «Макарошки стоят всегда одинаково», – отмечала Соколова.
Видео с высказываниями Соколовой появилось в интернете и вызвало широкий общественный резонанс. После этого ее уволили. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей», передавало «РИА Новости».
Прожиточный минимум рассчитывается на основе минимального продуктового набора, суммы на оплату непродовольственных товаров и услуг – например, одежды и ЖКУ. Таким образом, прожиточный минимум пенсионера отличается от аналогичного показателя у трудоспособного жителя или ребенка. К примеру, прожиточный минимум саратовского пенсионера во II квартале 2018 г. составил 7176 руб., а трудоспособного жителя – 9354 руб. Сумма в 3500 руб., которая вызвала спор между Соколовой и местными депутатами, имеет отношение к региональной потребительской корзине.
После скандала с Соколовой саратовские министры решили рассмотреть законопроект об увеличении прожиточного минимума в регионе, сообщал ТАСС. Согласно документу, его могут повысить на 3,6%, следовательно, пенсионеры в области будут получать как минимум 8278 руб.
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с требованием вернуть члена партии, сенатора от Оренбургской области Елену Афанасьеву на пост заместителя председателя комитета верхней палаты по конституционному законодательству, сообщаетРБК. Подлинность письма подтвердила пресс-служба партии.
Жириновский отметил в письме, что возвращение Афанасьевой на должность «способствовало бы гармонизации рабочих отношений внутри коллектива Совета Федерации и не стало бы в дальнейшем предметом широкого обсуждения общественности».
Афанасьева покинула пост после заседания комитета по законодательству в начале октября. Как пишет Жириновский, сотрудники аппарата Совета Федерации обращались к ней «с настойчивой просьбой подать заявление об освобождении от должности», поскольку ее «позиции при голосованиях по некоторым вопросам расходятся с большинством».
В ЛДПР изданию рассказали, что связывают отставку с тем, что Афанасьева проголосовала против закона о пенсионной реформе и «неоднократно голосовала по разным вопросам не так, как большинство сенаторов». Источник РБК в Совете Федерации объяснил освобождение сенатора от должности тем, что руководство верхней палаты осталось недовольно ее работой на Втором Евразийском женском форуме, который прошел в Петербурге в конце сентября.
Пресс-служба Матвиенко и Афанасьева отказались от комментариев. Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Афанасьева сама решила покинуть должность и ему неизвестны причины этого.
Голосование в Совете Федерации по законопроекту о пенсионной реформе прошло 3 октября. За его принятие проголосовали 149 сенаторов, пятеро – против, трое воздержались. В тот же день документ подписал президент Владимир Путин.
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Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе, который подчиняется Константинополю. Его приводит «Интерфакс».
В сообщении указывается, что вселенский патриархат «не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе». В нем отмечается, что всем православным верующим разрешено участвовать в литургической жизни и таинствах в русских приходах Западной Европы.
Ранее РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Решение было принято после того, как Синод в Стамбуле объявил об отмене указа о передаче Киевской митрополии Москве, создании своего подворья в Киеве, а также реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль с большой обеспокоенностью следит за тем, как развивается ситуация в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом. По его словам, это вызывает озабоченность Кремля. «Мы надеемся, что мудрость восторжествует, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — подчеркивал Песков.
Политика
Новости
Полиция начала проверку из-за поступивших угроз в адрес «Новой газеты»
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Главное управление МВД России по Москве проводит проверку в связи с сообщением о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Название издания или адрес редакции в сообщении не уточняются. Ранее «Новая газета» сообщила, что обратилась в полицию из-за того, что кто-то принес к редакции похоронный венок и отрезанную голову барана. В первом случае на посылке была подпись «Денис Коротков – предатель родины», во втором оставили записку: «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову» (орфография и пунктуация автора сохранены). Редакция издания отмечает, что расценивает это в качестве угроз. Кроме того, Коротков рассказал Русской службе ВВС, что также получил букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской «Мы тебя не забудем».
Коротков – журналист, который написал серию материалов о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера» в Сирии. Все эти материалы были опубликованы в петербургском издании «Фонтанка».
«Новая газета» отмечает, что в соцсетях началась кампания против издания. Информация, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк, говорится в ее заявлении: «У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте».
Бизнес
Новости
Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане
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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в торжественной церемонии запуска строительства первой АЭС в республике. Церемония прошла в режиме телемоста между Ташкентом и площадкой для изысканий. Главы государств дали старт проекту нажатием символической кнопки, передает «Интерфакс».
«Речь идет не просто о строительстве какого-то крупного промышленного объекта, речь идет о создании новой отрасли экономики в Узбекистане. Два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 МВт обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии», — сказал во время церемонии Путин.
Оценочная стоимость строительства АЭС в Узбекистане составляет около $11 млрд. Об этом ранее говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2028 г.
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Глава Крыма Сергей Аксенов снял с арестованного вице-премьера республики Виталия Нахлупина полномочия подписывать от имени правительства республики документы о предоставлении субсидий для реализации федеральных целевых программ (ФЦП) развития региона. Об этом говорится в распоряжении крымского совета министров.
Согласно п. 2 этого документа признается утратившим силу распоряжение от 22 февраля 2017 г., по которому Нахлупин наделялся соответствующими полномочиями.
Эти полномочия переданы заместителю Аксенова Юрию Гоцанюку.
Нахлупина задержали 17 октября в Москве. Его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по ней – либо до 5 млн руб. штрафа, либо штраф в размере до стократной суммы полученной взятки, либо до 15 лет лишения свободы.
Накануне, 18 октября, он был арестован. Нахлупин «обвиняется в систематическом получении взяток», заявил в суде следователь. Сумму взяток он не назвал.
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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекратила спонсировать Лондонскую национальную галерею, пишет The Guardian. Компания оказывала музею финансовую поддержку на протяжении последних 12 лет.
Соглашение компании с галереей истекло еще в январе текущего года, но стороны не стали объявлять об этом во всеуслышание, уточняет газета. Shell сообщила об этом только в ответ на запрос журналистов.
Как отмечает издание, партнерство с Shell сделало галерею мишенью для активистов, в том числе членов «Гринпис», выступающих против того, чтобы искусство финансировалось за счет денег, заработанных на нефти, газе и угле. Профсоюзы, представляющие музейных работников, тоже приветствовали решение галереи прекратить сотрудничество с Shell.
По оценкам экспертов, «корпоративное членство» Shell в Лондонской национальной галерее стоило компании от 20 000 до 35 000 фунтов стерлингов в год (примерно $26 000–45 600).
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Мосгорсуд отклонил апелляцию миллиардера Фархада Ахмедова на решение лондонского суда, обязавшего его выплатить более 450 млн фунтов ($585 млн) бывшей супруге Татьяне после развода. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Российский Forbes оценивает состояние Ахмедова в $1,4 млрд.
Миллиардер настаивал, что уже развелся с супругой в России, и поэтому в заседаниях лондонского суда не участвовал. По версии бизнесмена, брак с супругой он расторг еще в 2000 г., после семи лет семейной жизни. Однако российский суд решил, что Ахмедов не представил «достаточных и достоверных доказательств» этого факта.
Адвокат Ахмедовой заявил Bloomberg, что единственный развод его подзащитной с бизнесменом был оформлен в Лондоне в 2016 г. «Будет подана кассационная жалоба. Фархад Ахмедов намерен дойти до Верховного суда», — заявилРБК адвокат миллиардера Ирина Щеглова.
Ранее лондонский суд также постановил арестовать 115-метровую яхту Luna Ахмедова. Арест был наложен для обеспечения выплат бывшей жене. Как отмечал Bloomberg, арестованная в Дубае яхта была построена по заказу российского бизнесмена Романа Абрамовича. Ахмедов купил у него судно в 2014 г. Стоимость яхты, как писало агентство, — $492 млн.
Кто и за сколько покупает суперъяхты
Peter Seyfferth / Actionpress / ТАСС
Больше всего среди владельцев самых дорогих и длинных лодок (от 30 м) американцев, им принадлежит 33% всех суперъяхт, сообщает отчет брокера Camper & Nicholsons и компании Wealth-X. На фото - яхта Стивена Спилберга Seven Seas
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liveyachting.com
За американцами в первой пятерке следуют британцы (11%), итальянцы (5%) и австралийцы (5%) (на фото - яхта Keri Lee III австралийского миллионера Тревора Ли). Россиян среди владельцев суперъяхт в 2015 г. 3%. Всего мировой флот суперлодок насчитывает 4476 яхт
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Ferry de Kok / youtube.com
Крупнейший производитель яхт - Италия, на верфях которой в 2015 г. создано 1402 яхты, это 31% всех построенных в прошлом году суперлодок. На фото: 41-метровая яхта дизайнера Роберто Кавалли, спроектированная итальянским дизайнером Томмасо Спадолини и спущенная на воду верфью Baglietto в 2004 г.
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camperandnicholsons.com
В 2015 г. продано 268 суперъяхт на общую сумму $2,68 млрд. Это на 17,4% меньше, чем в 2014 г. Средняя стоимость суперъяхты - $10 млн, цена на эксклюзивные лодки стартует от $100 млн, подсчитали аналитики. На фото: яхта Ocean Victory, приписываемая Виктору Рашникову сайтом www.marinevesseltraffic.com. 140-метровая лодка построена на итальянской верфи Fincantieri в 2014 г.
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CRISTOBAL GARCIA / EPA / Vostock photo
Очень дорогие и эксклюзивные яхты могут продаваться годами. Например, яхта Владимира Потанина Anastasia выставлена на продажу еще в 2012 г. за 125 млн евро, но пока желающих ее купить не нашлось. Например, она до сих пор предлагается на сайте www.boatinternational.com. Еще один лот на продажу - 119-метровая яхта "А" (на фото) Андрея Мельниченко. О том, что бизнесмен готов за $300 млн расстаться с одной из самых знаменитых и узнаваемых в мире яхт, несколько дней назад сообщил журнал Forbes. По словам экспертов, к которым обратилось издание, найти покупателя на такую экзотику будет непросто
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CARSTEN REHDER / EPA / Vostock photo
Без водного транспорта Мельниченко не остался, в прошлом году он стал обладателем другого уникального судна - 147-метровой парусной яхты «А», самого длинного парусника в мире. Стоимость восьмипалубного судна Daily Mail оценила в 400 млн евро. Покупка же "обычной" парусной суперъяхты обойдется дешевле: по данным Camper & Nicholsons и Wealth-X, средняя стоимость парусника в 2015 г. составляла $6 млн
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mby.com
Самая дорогая яхта в мире - 100-футовая History Supreme, чья стоимость оценивается в $4,5 млрд. Яхта не самая длинная, но едва ли не полностью отделана золотом. Владельцем яхты СМИ называют малазийского миллиардера Роберта Куока, но никаких точных доказательств этого (как и подтвержденной стоимости лодки) нет. Даже подлинность имеющихся изображений яхты вызывает вопросы: пока ни одного снимка лодки в порту или в узнаваемом месте сделано не было, поэтому в СМИ активно обсуждается вопрос, существует ли History Supreme на самом деле
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camperandnicholsons.com
Если на покупку суперъяхты денег нет, ее можно взять в аренду, соответствующие предложения размещены на нескольких профильных сайтах. Например, недельная аренда яхты Владимира Потанина Anastasia обойдется в сумму от 600 000 евро зимой и 650 000 евро летом, сообщает www.charterworld.com. Семипалубная Anastasia включает две vip-каюты и три двухместные каюты, апартаменты владельца на верхней палубе, бассейн с прозрачным дном, кинотеатр, тренажерный зал, салон красоты, гараж и столовую с аквариумом на 2700 л
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charterworld.com
Одна из самых дорогих яхт, доступных для аренды, - Solandge, которой владеет неизвестный миллиардер. По информации www.charterworld.com, недельный отпуск на ней стоит порядка 910 000 евро. На пятипалубной яхте есть апартаменты владельца, восемь гостевых кают, спа-зона с хаммамом, сауной, тренажерный зал, несколько бассейнов на разных палубах и собственный пляж
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charterworld.com
Предлагают для аренды лодки и попроще. Цена за недельную аренду 40-метровой яхты в 2015 г. в среднем составляла $115 500–190 000, говорится в отчете брокера. Например, аренда моторной 45-метровой яхты Quaranta при заказе на www.charterworld.com будет стоить от 119 000 евро в неделю
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Jun Dumaguing / AP
Русских среди арендаторов в 2015 г. стало меньше: в 2013 г. их доля была около 10%, сейчас снизилась до 8%. Всему виной экономический кризис и политическая ситуация, рассуждает Camper & Nicholsons и Wealth-X. На фото: яхта одного из основателей Microsoft Пола Аллена Octopus, также доступная для аренды
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Eric Risberg / AP
Еще вариант сэкономить - взять в аренду парусную яхту. Так, цена недельного отпуска на роскошном The Maltese Falcon (на фото - яхта в Сан-Франциско) составляет 400 000 евро, а стоимость парусника попроще (длиной до 30 м) варьируется от 50 000 до 90 000 евро
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Власти США попросили ВТО созвать третейскую группу для разрешения споров, связанных с введенными Вашингтоном пошлинами на сталь и алюминий, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о созыве экспертной группы по спорам США с ЕС, Китаем, Канадой и Мексикой.
Норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде в четверг, 18 октября, заявила, что Норвегия (не входит в ЕС) и страны Евросоюза вслед за Россией подали в ВТБ запрос на создание третейской группы. «Мы считаем, что дополнительные пошлины США на сталь и алюминий нарушают правила ВТО», — сказала она, добавив, что «механизм разрешения споров в ВТО — это общий способ разрешения разногласий», когда спор не удалось решить при помощи консультаций.
Министерство торговли Китая в четверг сообщило, что тоже направило в ВТО аналогичный запрос. Ведомство назвало решение США ввести пошлиныактом протекционизма, который серьезно подорвал международные правила торговли.
Россия подала запрос на созыв третейской группы по аналогичному спору с США о пошлинах 18 октября. В конце сентября министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что консультации с американской стороной «никакого результата не дали», поэтому Россия продолжит спор в соответствии со стандартной процедурой. На рассмотрение спора в ВТО может потребоваться несколько лет, уточнил министр.
США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран, за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.
Россия в ВТО
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Александр Шохин, президент, Российский союз промышленников и предпринимателей
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Андрей Слепнёв, член коллегии, министр по торговле, Евразийская экономическая комиссия
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Андрей Клепач, заместитель председателя, главный экономист, Внешэкономбанк
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Александр Шохин, президент, Российский союз промышленников и предпринимателей
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Роман Губенко, директор департамента международного сотрудничества и содействия развитию торговли, Центр международной торговли Москвы
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Владимир Саламатов, генеральный директор, Центр международной торговли Москвы
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Сергей Колдаев, директор департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
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Георгий Петров, вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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Дмитрий Голованов, председатель правления, Росэксимбанк
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Марья Баранова, заместитель директора департамента торговых переговоров, Министерство экономического развития Российской Федерации
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Владимир Чикин, партнер, Таможенное право и внешняя торговля, Goltsblat BLP
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Михаил Розенфельд, генеральный директор, «Новотранс Юг»; член Координационного совета, «Деловая Россия»
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Владимир Ильичев, директор департамента защиты внутреннего рынка, Евразийская экономическая комиссия
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Скот Андерсен, управляющий партнер, Sidley Austin
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Владимир Таланов, руководитель практики международного торгового права московского офиса, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
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Алексей Чекалов, первый вице-президент, ГК «Фармконтракт»
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Мосгорсуд признал законным арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В адрес суда поступило ходатайство «Зенита» за подписью президента футбольного клуба Сергея Фурсенко, который попросил изменить меру пресечения для Кокорина. Фурсенко «не относится в соответствии с УПК к числу лиц, имеющих право заявлять ходатайства», но его мнение будет учтено, заявила судья.
Кроме того, защита приобщила справку из банка «о наличии на счету матери Кокорина более 10 400 000 руб., которые мы можем внести в качестве залога за него».
18 октября МВД сообщило, что Кокорину, Мамаеву и их соучастнику (его имя ведомство не назвало) предъявлены обвинения в двух преступлениях по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Кирилла Кокорина обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.
Кокорины и Мамаев были арестованы 12 октября. В тот же день Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантом дела против Кокорина и Мамаева.
Футболисты стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде
Михаил Терещенко / ТАСС
Футболисты Александр Кокорин (на фотографии) и Павел Мамаев были задержаны в среду, 10 октября, по подозрению в избиении нескольких человек в центре Москвы. Все обвиняемые арестованы на два месяца
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Зыков Кирилл / АГН Москва
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц)
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Артем Геодакян / ТАСС
Статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. На фотографии Павел Мамаев
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Зыков Кирилл / АГН Москва
По данным следствия, в понедельник, 8 октября, подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Об этом заявил сам водитель
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Артем Геодакян / ТАСС
Спустя несколько часов они предположительно напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин
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Зыков Кирилл / АГН Москва
Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве
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Михаил Терещенко / ТАСС
ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста
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Артем Геодакян / ТАСС
После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом
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Страховые компании выплатят «Роскосмосу» почти 15 млрд руб. за три аварии с конца 2017 г., заявилв интервью «РИА Новости» президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, управляющий директор — руководитель Центра космического страхования в «ВТБ страхование» Павел Шутов. По его мнению, страховщиков можно считать крупнейшими инвесторами космической отрасли России.
Собеседник агентства пояснил, что в этом году расходы «Роскосмоса» на страхование запусков не превысили 1 млрд руб. При этом страховщики должны выплатить «Роскосмосу» 2,5 млрд руб. за «Метеор», 7,5 млрд руб. — за «Ангосат» и 4,6 млрд руб. — за «Союз».
Последняя авария с космическим аппаратом «Роскосмоса» произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала к Международной космической станции (МКС) с первой стартовой площадки «Байконура». На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета произошла авария носителя. В результате экипаж приземлился в степи Казахстана. Космонавты на пострадали.
Авария стала первой за 35 лет при запуске пилотируемого корабля. Пресс-служба страховой компании «Согласие» ранее заявлялаРБК, что в случае признания аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» страховым случаем выплата по нему может стать рекордной. Компания «Согласие» выступала страховщиком рисков при запуске корабля. Расследование причин чрезвычайного происшествия продолжается. «Роскосмос» пообещал представить предварительные результаты работы комиссии по аварии 22 или 23 октября.
Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»
ЦВО / ТАСС
Космический корабль «Союз МС-10», запущенный утром 11 октября с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), не вышел на орбиту из-за аварии носителя. Капсула с экипажем спустилась по баллистической траектории
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ЦВО / ТАСС
К 12.30 мск аппарат «Союза МС-10» был обнаружен вертолетами Ми-8 эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО). Прибывшие со спасателями медики не нашли травм у экипажа
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ЦВО / ТАСС
Экипаж «Союза» на вертолете Ми-8 направили в казахстанский поселок Джезказган
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Андрей Сесин / ТАСС
Аэропорт Жезказгана, куда доставили Алексея Овчинина и Ника Хейга
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twitter.com / roscosmos
Астронавт Ник Хейг и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Жезказгане
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twitter.com / roscosmos
После аварии космонавты испытали перегрузки около 6g. На фото: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин в Жезказгане
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Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
Из Жезказгана экипаж отправили в аэропорт Байконура «Крайний». На фото: генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и члены основного экипажа МКС-57/58 астронавт NASA Ник Хейг (слева направо) и космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (справа)
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RT
В аэропорту космонавтов встретили родственники (на фото в центре Ник Хейг)
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twitter.com/FMBA_of_Russia
Экипаж находится под динамическим наблюдением врачей ЦМСЧ-1 ФМБА России
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Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
СКР в связи с аварией возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)