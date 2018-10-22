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УГМК назвала обращение мэра Владикавказа «очень эмоциональным»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) прокомментировала обращение мэра Владикавказа Махарбека Хадарцева, который призвал закрыть принадлежащий холдингу завод «Электроцинк» или перенести его производство на Урал. «Это очень эмоциональное высказывание», – цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы УГМК.

Заявление Хадарцева не соответствует данным мониторинга воздуха МЧС республики, представителей власти и Ростехнадзора, отметили в УГМК. По словам представителя компании, не было «никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения». Он добавил, что холдинг не рассматривает вопрос о закрытии «Электроцинка». «Первоочередной задачей является понять, что именно послужило причиной чрезвычайного происшествия такого масштаба, и лишь потом делать какие-либо выводы», – сказал представитель УГМК.

21 октября на «Электроцинке», принадлежащем УГМК, случился пожар. Его тушили около десяти часов. В работе принимали участие 146 пожарных, один из них погиб, еще двое получили травмы. Несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье.

После этого мэр Владикавказа потребовал закрыть «Электроцинк» или перенести производство на Урал. «Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди?» – написал он в своем Instagram. Хадарцев назвал «Электроцинк» «убийцей здоровья».

УГМК принадлежит Искандеру Махмудову, Андрею Козицыну, Андрею Бокареву и их партнерам. Холдинг – крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, говорится на его сайте. В него входит более 40 предприятий по всей России, штаб-квартира находится в Верхней Пышме Свердловской области. УГМК производит около 2% мирового производства цинка и 1,5% – меди, по данным Forbes.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе