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На крупнейшем заводе Северной Осетии произошел пожар

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Во Владикавказе загорелся завод «Электроцинк», горение происходит в цеху электролиза цинка, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. В результате пожара есть пострадавшие, их число не уточняется.

Площадь пожара к десяти часам утра по московскому времени увеличилась до 4500 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около четырех часов утра, пожарным пока не удается ликвидировать возгорание. В тушении пожара задействованы более 70 человек.

У завода обрушились кровля и часть стены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия. По предварительным данным, в здании находились емкости с серной кислотой, добавил собеседник агентства.

При тушении погиб один пожарный — Александр Ермаков, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления МЧС Юрия Землянского. Погибший пожарный был командиром отделения пожарно-спасательной части № 1, он осуществлял разведку на горящем заводе. Еще двое пожарных получили травмы. Пострадавших среди работников завода нет, все сотрудники, работавшие в ночную смену, были эвакуированы.

Следователи начали проверку по факту пожара, сообщил региональный главк Следственного комитета России.

«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Он производит и реализует цинк, свинец, серную кислоту. С декабря 2003 г. входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

Политика
Новости

Главный инженер завода пиротехники в Гатчине признал вину по делу о взрыве

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Главный инженер завода «Авангард» в Гатчине (Ленинградская область), задержанный по делу о взрыве на предприятии, полностью признал вину и сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР). Следователи направили документы в суд, они будут просить судью отправить обвиняемого под домашний арест.

В субботу главному инженеру предъявили обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет семь лет лишения свободы. Кроме того, подсудимому могут запретить в течение трех лет занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью.

По версии следствия, главный инженер допустил до производства пиротехники людей, не трудоустроенных на заводе и не имеющих необходимых допусков для ведения данных работ. Эти лица нарушили технологию производства, что и привело к взрыву. Имя обвиняемого СКР не называет. Согласно информации на сайте завода главным инженером является Станислав Черников.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники. На предприятии также производят кемпинговую мебель и металлические карнизы для окон. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

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Политика
Новости

МИД назвал возможный выход США из договора о РСМД опасным шагом

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Россия отреагирует на планы США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), основываясь на конкретике, на основе эмоциональных порывов в таком вопросе действовать нельзя, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. «Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться», — сказал он ТАСС.

В воскресенье в Москву прибывает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и МИД надеется услышать он него, что именно намерена предпринять американская сторона, добавил замминистра.

По мнению Рябкова, выход США из договора о РСМД был бы очень опасным шагом, который не встретит понимания в международном сообществе. МИД расценивает заявления Вашингтона как шантаж, с помощью которого США пытаются добиться от России уступок в сфере международной безопасности и ядерных вооружений. США толкнули на этот шаг неспособность и нежелание договариваться с Россией на разумной основе, добавил замминистра.

Рябков подчеркнул, что Россия со своей стороны строго соблюдает договор о РСМД. Более того, на протяжении многих лет Россия «проявляет терпение», указывая на «вопиющие нарушения этого договора со стороны самих США», подчеркнул замминистра.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого договора. О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить Джон Болтон, сообщает американский телеканал Fox News.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. После этого тема поднималась неоднократно. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

Путин – о возможности ядерной войны

Политика
Новости

Минобороны подтвердило гибель обоих летчиков Л-39

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Оба летчика учебного самолета Л-39, упавшего 18 октября в Азовское море, погибли, найдены фрагменты их тел, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России. Обнаружены также обломки самолета, для их подъема в район крушения направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота с подъемным механизмом на борту.

После крушения сообщалось, что пилоты катапультировались, двое суток велась поисковая операция.

Самолет Л-39, выполнявший учебно-тренировочный полет в районе станицы Должанской в Краснодарском крае, потерпел крушение около пяти часов вечера в четверг. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Учебный самолет Л-39 был разработан в Чехословакии и совершил первый полет в 1968 г. На нем по-прежнему проходят подготовку курсанты летных училищ России. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

Главному инженеру гатчинского завода пиротехники предъявили обвинение

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Следователи предъявили обвинение главному инженеру гатчинского завода «Авангард», на котором в пятницу произошел взрыв. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Ленинградской области. Инженер обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По версии следствия, главный инженер допустил к производству пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. Указанные лица нарушили технологию производства, что и стало причиной взрыва, говорится в сообщении регионального управления СКР.

Имя обвиняемого в сообщении Следственного комитета не приводится. Согласно информации на сайте завода, главным инженеров является Станислав Черников. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. На его базе организовано представительство компании «Русский фейерверк». Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

Политика
Новости

Bloomberg узнал об использовании стартапов в США для вмешательства в выборы

Ведомости
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Операторы, которые стояли за связанными с Россией ботами, использовали инструменты американских стартапов, в том числе IFTTT Inc., для того, чтобы проводить в социальных сетях кампанию по дезинформации и вмешиваться таким образом в выборы в США, пишет Bloomberg.

Об этом, по данным агентства, свидетельствует обнародованный Twitter архив твитов, которые, по данным компании, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей». Из этих материалов, как указывает Bloomberg, следует, что аккаунты, связанные с «фабрикой троллей», пользовались услугами американских стартапов IFTTT, RoundTeam Inc. и Dlvr.it Inc. для того, чтобы автоматизировать и максимально широко распространить свои сообщения.

Например, базирующаяся в Сан-Франциско компания IFTTT, как поясняет агентство, позволяет пользователям подключаться к различным приложениям и автоматически публиковать свой контент на нескольких сервисах. Наиболее активно связанные с Россией боты пользовались услугами IFTTT в конце прошлого года и в начале этого года, отмечает Bloomberg.

Соучредитель IFTTT Линден Тиббетс сообщил агентству, что компания активно изучает опубликованные Twitter данные. По его словам, из 4600 аккаунтов, упоминающихся в расследовании сети микроблогов, 256 использовали услуги IFTTT. Представитель Twitter от комментариев отказался.

В феврале этого года США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Обвинения были выдвинуты против бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, — это Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным.

В пятницу, 19 октября, минюст США предъявил обвинения еще одной россиянке — 44-летней Елене Хусяйновой. Она обвиняется в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября.

По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Золотов предложил проверить Навального на полиграфе

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Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе и заявил, что оппозиционер ответит за «свою ложь». «Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф», — сказал Золотов корреспонденту «Коммерсанта».

В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль. «Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал директор Росгвардии. Он обвинил Навального в клевете и заявил, что «в офицерской среде не принято просто так прощать это».

Навальный в это время отбывал административный арест. Он ответил Золотову только 18 октября, после выхода из спецприемника. Политик предложил директору Росгвардии провести дебаты на любом федеральном или на YouTube-канале. Навальный отметил, что не отказывается от своего мнения и считает Золотова вором.

Золотов отклонил предложение Навального, заявив, что он «его приглашал на другое». Росгвардия в свою очередь обвинила политика в самопиаре во время трагедии (18 октября было объявлено днем траура в Керчи, где 21 человек погиб в результате нападения на колледж).

Все административные аресты Алексея Навального

Политика
Новости

Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия

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Росгвардия предложила обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Суть предложения в следующем: если владельцы оружия берут его с собой в поездку более чем на трое суток, то они в течение трех рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о своем фактическом местонахождении. Эта мера позволит обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения, говорится в пояснительной записке к документу.

В проект постановления также включены положения, позволяющие перевозить оружие воздушным транспортом без получения разрешения от Росгвардии.Кроме того, граждане смогут передавать оружие работникам подразделений транспортной безопасности для перевозки самолетом.

Предложения ужесточить правила хранения оружия появились после нападения на колледж в Керчи, где 17 октября произошли взрыв и стрельба. По данным следствия, нападение совершил один из студентов учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков. После случившегося он покончил с собой, его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа. На момент публикации было известно о 21 погибшем, несколько десятков человек пострадали.

В прошлый раз вопрос о хранении оружия в поездках поднимался Росгвардией после массового убийства в Тверской области в июне 2017 г. Тогда 45-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения застрелил девятерых своих знакомых. Было установлено, что стрелявший был законным владельцем охотничьего ружья, из которого он стрелял, но хранил он его на своем дачном участке с нарушением требований.

После этого инцидента Росгвардия организовала «комплекс профилактических мероприятий», направленных на работу с владельцами оружия, которые берут его с собой в поездки. Какие именно мероприятия проводились, не уточнялось.

Политика
Новости

Ищенко рассказал о предложениях отказаться от выборов в обмен на высокий пост

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Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко рассказал, что ему поступали предложения отказаться от участия в выборах в обмен на должность вице-губернатора региона. «Были такие предложения: давай, ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — цитирует Ищенко «Интерфакс».

По словам коммуниста, эти предложения поступали «со стороны, через какие-то sms-ки». Ищенко предположил, что это делалось, чтобы потом уличить его в готовности променять участие в выборах на высокий пост и использовать это против него. Кандидат от КПРФ добавил, что намерен участвовать в выборах и не будет «размениваться на вице-губернатора или еще какую-то должность».

Ранее Ищенко опровергал информацию о том, что он получал подобные предложения. Сообщения о том, что ему предложили обменять участие в выборах на должность, коммунист называл информационным вбросом.

О том, что администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в выборах, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко.

В Приморье 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора (в первом туре 9 сентября победитель не определился), но их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Врио главы региона до выборов назначен Олег Кожемяко. Он намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Политика
Новости

Власти Москвы предложили перенести на проспект Сахарова акцию «Возвращение имен»

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В связи с тем, что сейчас на Лубянской площади идут строительные работы по созданию сквера, власти Москвы предложили перенести акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» на проспект Академика Сахарова и провести ее у «Стены скорби». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа Москвы.

«Никаких препятствий для проведения акции в этом году нет, кроме объективных причин в виде ремонтно-строительных работ в сквере у Соловецкого камня», — сказали в префектуре. Строительные работы не позволят обеспечить достаточный контроль за соблюдением безопасности, пояснила пресс-служба.

Акция «Возвращение имен» ежегодно на протяжении последних 11 лет проводится на Лубянке 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. В этот день все желающие в течение 12 часов читают имена расстрелянных в Москве политических заключенных. Местом проведения акции была выбрана Лубянская площадь, потому что там установлен старейший в России памятник жертвам политических репрессий в СССР — Соловецкий камень.

Акцию проводит международная организация «Мемориал». В пятницу правозащитники сообщили, что московские власти пытаются сорвать мероприятие, отозвав разрешение на его проведение. Как следует из заявления «Мемориала», все необходимые разрешения на проведение акции были получены, однако, несмотря на это, 19 октября московская мэрия запретила проводить мероприятие на Лубянке. Перенос акции на проспект Сахарова «Мемориал» считает неприемлемым.

Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади. 2017 год

Политика
Новости

МИД обвинил США в создании предлога для новых санкций против России

Ведомости
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Власти США продолжают пугать мировую общественность «российскими хакерами и блогерами» и в продолжение этой клеветнической кампании обвинили россиянку Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в выборы. Об этом говорится в комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Целью проводимой США кампании, по мнению МИДа, является «стремление некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию». В Москве понимают, что Вашингтон таким образом фабрикует предлог для введения новых санкций, добавил Рябков.

В пятницу минюст США обвинил 44-летнюю Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября. Это первое обвинение, предъявленное россиянам в связи с вмешательством в новые выборы.

По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США