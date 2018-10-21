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На крупнейшем заводе Северной Осетии произошел пожар

Во Владикавказе загорелся завод «Электроцинк», горение происходит в цеху электролиза цинка, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. В результате пожара есть пострадавшие, их число не уточняется.

Площадь пожара к десяти часам утра по московскому времени увеличилась до 4500 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около четырех часов утра, пожарным пока не удается ликвидировать возгорание. В тушении пожара задействованы более 70 человек.

У завода обрушились кровля и часть стены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия. По предварительным данным, в здании находились емкости с серной кислотой, добавил собеседник агентства.

При тушении погиб один пожарный — Александр Ермаков, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления МЧС Юрия Землянского. Погибший пожарный был командиром отделения пожарно-спасательной части № 1, он осуществлял разведку на горящем заводе. Еще двое пожарных получили травмы. Пострадавших среди работников завода нет, все сотрудники, работавшие в ночную смену, были эвакуированы.

Следователи начали проверку по факту пожара, сообщил региональный главк Следственного комитета России.

«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Он производит и реализует цинк, свинец, серную кислоту. С декабря 2003 г. входит в состав Уральской горно-металлургической компании.