Бизнес

Новости

Мэр Владикавказа попросил УГМК закрыть «Электроцинк»

Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал закрыть завод «Электроцинк», на котором в выходные произошел пожар. Глава города обратился к руководству Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит предприятие. «От себя лично обращаюсь к руководству УГМК с требованием: закройте завод «Электроцинк», уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа», – написал в своем Instagram Хадарцев.

По словам мэра Владикавказа, завод можно перенести на Урал. «Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди?», – отмечает Хадарцев.

В воскресенье, 21 октября, на «Электроцинке» произошел пожар. Его тушение длилось почти десять часов, в работе были задействованы 146 пожарных, один из них погиб, еще двое получили травмы. Несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье.

«Электроцинк» – одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Предприятие производит цинк и свинец, кадмий, серную кислоту и др. «Электроцинк» принадлежит УГМК, акционерами которой являются Искандер Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев и их партнеры. На холдинг приходится около 2% мирового производства цинка и 1,5% – меди, отмечает Forbes.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе