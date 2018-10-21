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Пожар на заводе во Владикавказе потушили

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Пожарные ликвидировали возгорание на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. Тушение пожара продолжалось почти десять часов, его площадь составила 4500 кв. м. На месте происшествия работали 146 пожарных, был задействован пожарный поезд, который пригнали из соседней Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС, угрозы для жизни и здоровья населения нет, эвакуация населения не потребовалась. Угрозы взрыва на заводе тоже нет. Сейчас на предприятии ведется проливка конструкций, сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около четырех часов утра, очаг возгорания располагался в цеху электролиза цинка. О причинах пожара пока ничего не сообщается, следователи начали проверку.

При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 1, проводивший разведку на горящем заводе. Еще двое пожарных получили травмы, один из них остается в больнице. Пострадавших среди работников завода нет, все сотрудники, работавшие в ночную смену, были эвакуированы. Несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье.

«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Он производит и реализует цинк, свинец, серную кислоту. Производственная мощность завода по выпуску товарного цинка составляет 110 000 т в год. С декабря 2003 г. предприятие входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Политика
Новости

МИД Саудовской Аравии заявил, что убившие журналиста превысили полномочия

Ведомости
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил соболезнования близким журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. При этом министр сообщил, что Эр-Рияд пока не знает, как именно погиб журналист и где сейчас его тело.

Адель аль-Джубейр рассказал, что в настоящее время в Саудовской Аравии ведется расследование по факту смерти Хашукджи, по подозрению в причастности к гибели журналиста задержаны 18 человек. По словам министра, эти люди превысили свои полномочия, что и повлекло гибель корреспондента.

«Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытались это скрыть», — сказал Адель аль-Джубейр. Никто из подозреваемых не связан с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, подчеркнул министр.

Хашукджи — гражданин Саудовской Аравии, который в последнее время проживал в США. В консульство Саудовской Аравии в Стамбуле он пришел 2 октября за документами, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После посещения консульства журналист перестал выходить на связь. В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашукджи был убит в здании консульства. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в драке.

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Политика
Новости

Лондон, Париж и Берлин осудили убийство журналиста в саудовском консульстве

Ведомости
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Великобритания, Германия и Франция выступили с совместным заявлением, в котором осудили убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. «Ничто не может оправдать это убийство, мы осуждаем его самым решительным образом», — говорится в заявлении.

Защита свободы слова и свободной прессы является приоритетом для Германии, Великобритании и Франции, отмечается в документе. Страны считают неприемлемыми угрозы, нападения или убийства журналистов при любых обстоятельствах.

«Мы принимаем к сведению заявление Саудовской Аравии, в котором излагаются их предварительные выводы. Тем не менее по-прежнему существует острая необходимость в уточнении того, что произошло 2 октября», — отмечается в заявлении. Великобритания, Франция и Германия призвали провести тщательное расследование и найти виновных в гибели журналиста.

В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашукджи умер на территории саудовского консульства в Стамбуле. По данным генеральной прокуратуры страны, корреспондент погиб в драке. Генпрокурор также сообщил, что по подозрению в гибели журналиста задержаны 18 подданных Саудовской Аравии.

Хашукджи перестал выходить на связь 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. По словам невесты Хашукджи, которая пять часов ждала его у здания консульства, журналист оттуда так и не вышел. Подробности случившегося на территории консульства пока неизвестны.

Политика
Новости

Песков прокомментировал слова Трампа о планах США выйти из договора о РСМД

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) после последних заявлений Вашингтона наверняка будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», — сказал Песков «РИА Новости».

По данным агентства, Болтон уже прилетел в Россию. «Он находится в Москве, уже прибыл», — сообщил «РИА Новости» осведомленный дипломатический источник. В понедельник Болтон должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. У него также запланированы встречи с Путиным и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. По мнению американской стороны, Москва нарушает положения этого соглашения, МИД России назвал обвинения надуманными. О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить Джон Болтон, сообщает телеканал Fox News.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

У каких стран есть ядерное оружие

Финансы
Новости

Борис Ротенберг подал иски к скандинавским банкам

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Три скандинавских банка — датский Danske Bank и шведские Handelsbanken и Nordea — подтвердили, что российский миллиардер Борис Ротенберг подал на них в суд. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle. Уточнить исковые требования представители банков отказались.

В пятницу Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Ротенберг подал иски к ряду скандинавских банков, в том числе и к трем вышеуказанным. Также в материале упоминался финский OP Corporate Bank, он не ответил на запрос журналистов. По данным агентства, иск был подан 4 октября в окружной суд Хельсинки. Ротенберг обвинил банки в нарушении условий обслуживания.

Осенью 2014 г. банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США.

Американские санкции в отношении Ротенбергов были введены в 2014 г. Аркадий также есть в санкционном списке Евросоюза, Борис не попал под европейские санкции, поскольку является гражданином Финляндии. Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении россиян, чтобы продолжать вести бизнес с американскими банками.

Ротенберги четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. В этом году журнал оценил их состояние в $4,85 млрд. В списке Forbes фигурируют Аркадий Ротенберг (состояние $2,5 млрд), его младший брат Борис ($1,2 млрд), а также дети Аркадия — Игорь ($800 млн) и Лилия ($300 млн).

Богатейшие семьи России по версии Forbes

Политика
Новости

На Тайване при сходе поезда с рельсов погибли 17 человек

Ведомости
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На Тайване в воскресенье сошел с рельсов поезд, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел в уезде Илань недалеко от побережья на железной дороге, которая популярна среди туристов. Несколько вагонов поезда перевернулись.

По предварительным данным, жертвами аварии стали 17 человек, еще 126 пострадали. Более 30 человек оказались заблокированы в перевернувшихся вагонах, на месте продолжается спасательная операция. Местные власти не исключили, что в поезде могли быть иностранцы. 

Поезд следовал по направлению к городу Тайдун, расположенному в восточной части Тайваня на берегу Тихого океана, уточняет Associated Press. Он перевозил около 300 пассажиров. О причинах случившегося пока ничего не сообщается.

Политика
Новости

Главный инженер завода пиротехники в Гатчине признал вину по делу о взрыве

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Главный инженер завода «Авангард» в Гатчине (Ленинградская область), задержанный по делу о взрыве на предприятии, полностью признал вину и сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР). Следователи направили документы в суд, они будут просить судью отправить обвиняемого под домашний арест.

В субботу главному инженеру предъявили обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет семь лет лишения свободы. Кроме того, подсудимому могут запретить в течение трех лет занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью.

По версии следствия, главный инженер допустил до производства пиротехники людей, не трудоустроенных на заводе и не имеющих необходимых допусков для ведения данных работ. Эти лица нарушили технологию производства, что и привело к взрыву. Имя обвиняемого СКР не называет. Согласно информации на сайте завода главным инженером является Станислав Черников.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники. На предприятии также производят кемпинговую мебель и металлические карнизы для окон. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Политика
Новости

МИД назвал возможный выход США из договора о РСМД опасным шагом

Ведомости
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Россия отреагирует на планы США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), основываясь на конкретике, на основе эмоциональных порывов в таком вопросе действовать нельзя, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. «Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться», — сказал он ТАСС.

В воскресенье в Москву прибывает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и МИД надеется услышать он него, что именно намерена предпринять американская сторона, добавил замминистра.

По мнению Рябкова, выход США из договора о РСМД был бы очень опасным шагом, который не встретит понимания в международном сообществе. МИД расценивает заявления Вашингтона как шантаж, с помощью которого США пытаются добиться от России уступок в сфере международной безопасности и ядерных вооружений. США толкнули на этот шаг неспособность и нежелание договариваться с Россией на разумной основе, добавил замминистра.

Рябков подчеркнул, что Россия со своей стороны строго соблюдает договор о РСМД. Более того, на протяжении многих лет Россия «проявляет терпение», указывая на «вопиющие нарушения этого договора со стороны самих США», подчеркнул замминистра.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого договора. О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить Джон Болтон, сообщает американский телеканал Fox News.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. После этого тема поднималась неоднократно. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

Путин – о возможности ядерной войны

Политика
Новости

Минобороны подтвердило гибель обоих летчиков Л-39

Ведомости
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Оба летчика учебного самолета Л-39, упавшего 18 октября в Азовское море, погибли, найдены фрагменты их тел, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России. Обнаружены также обломки самолета, для их подъема в район крушения направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота с подъемным механизмом на борту.

После крушения сообщалось, что пилоты катапультировались, двое суток велась поисковая операция.

Самолет Л-39, выполнявший учебно-тренировочный полет в районе станицы Должанской в Краснодарском крае, потерпел крушение около пяти часов вечера в четверг. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Учебный самолет Л-39 был разработан в Чехословакии и совершил первый полет в 1968 г. На нем по-прежнему проходят подготовку курсанты летных училищ России. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

10 самых важных самолетов России и СССР

Бизнес
Новости

На крупнейшем заводе Северной Осетии произошел пожар

Ведомости
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Во Владикавказе загорелся завод «Электроцинк», горение происходит в цеху электролиза цинка, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. В результате пожара есть пострадавшие, их число не уточняется.

Площадь пожара к десяти часам утра по московскому времени увеличилась до 4500 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около четырех часов утра, пожарным пока не удается ликвидировать возгорание. В тушении пожара задействованы более 70 человек.

У завода обрушились кровля и часть стены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия. По предварительным данным, в здании находились емкости с серной кислотой, добавил собеседник агентства.

При тушении погиб один пожарный — Александр Ермаков, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления МЧС Юрия Землянского. Погибший пожарный был командиром отделения пожарно-спасательной части № 1, он осуществлял разведку на горящем заводе. Еще двое пожарных получили травмы. Пострадавших среди работников завода нет, все сотрудники, работавшие в ночную смену, были эвакуированы.

Следователи начали проверку по факту пожара, сообщил региональный главк Следственного комитета России.

«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Он производит и реализует цинк, свинец, серную кислоту. С декабря 2003 г. входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

Политика
Новости

Главному инженеру гатчинского завода пиротехники предъявили обвинение

Ведомости
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Следователи предъявили обвинение главному инженеру гатчинского завода «Авангард», на котором в пятницу произошел взрыв. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Ленинградской области. Инженер обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По версии следствия, главный инженер допустил к производству пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. Указанные лица нарушили технологию производства, что и стало причиной взрыва, говорится в сообщении регионального управления СКР.

Имя обвиняемого в сообщении Следственного комитета не приводится. Согласно информации на сайте завода, главным инженеров является Станислав Черников. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. На его базе организовано представительство компании «Русский фейерверк». Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

Политика
Новости

Bloomberg узнал об использовании стартапов в США для вмешательства в выборы

Ведомости
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Операторы, которые стояли за связанными с Россией ботами, использовали инструменты американских стартапов, в том числе IFTTT Inc., для того, чтобы проводить в социальных сетях кампанию по дезинформации и вмешиваться таким образом в выборы в США, пишет Bloomberg.

Об этом, по данным агентства, свидетельствует обнародованный Twitter архив твитов, которые, по данным компании, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей». Из этих материалов, как указывает Bloomberg, следует, что аккаунты, связанные с «фабрикой троллей», пользовались услугами американских стартапов IFTTT, RoundTeam Inc. и Dlvr.it Inc. для того, чтобы автоматизировать и максимально широко распространить свои сообщения.

Например, базирующаяся в Сан-Франциско компания IFTTT, как поясняет агентство, позволяет пользователям подключаться к различным приложениям и автоматически публиковать свой контент на нескольких сервисах. Наиболее активно связанные с Россией боты пользовались услугами IFTTT в конце прошлого года и в начале этого года, отмечает Bloomberg.

Соучредитель IFTTT Линден Тиббетс сообщил агентству, что компания активно изучает опубликованные Twitter данные. По его словам, из 4600 аккаунтов, упоминающихся в расследовании сети микроблогов, 256 использовали услуги IFTTT. Представитель Twitter от комментариев отказался.

В феврале этого года США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Обвинения были выдвинуты против бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, — это Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным.

В пятницу, 19 октября, минюст США предъявил обвинения еще одной россиянке — 44-летней Елене Хусяйновой. Она обвиняется в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября.

По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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