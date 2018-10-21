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Пожар на заводе во Владикавказе потушили

Пожарные ликвидировали возгорание на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. Тушение пожара продолжалось почти десять часов, его площадь составила 4500 кв. м. На месте происшествия работали 146 пожарных, был задействован пожарный поезд, который пригнали из соседней Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС, угрозы для жизни и здоровья населения нет, эвакуация населения не потребовалась. Угрозы взрыва на заводе тоже нет. Сейчас на предприятии ведется проливка конструкций, сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около четырех часов утра, очаг возгорания располагался в цеху электролиза цинка. О причинах пожара пока ничего не сообщается, следователи начали проверку.

При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 1, проводивший разведку на горящем заводе. Еще двое пожарных получили травмы, один из них остается в больнице. Пострадавших среди работников завода нет, все сотрудники, работавшие в ночную смену, были эвакуированы. Несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье.

«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Он производит и реализует цинк, свинец, серную кислоту. Производственная мощность завода по выпуску товарного цинка составляет 110 000 т в год. С декабря 2003 г. предприятие входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе