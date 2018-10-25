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Британская сеть Debenhams закроет около трети универмагов

Британская сеть универмагов Debenhams закроет до 50 торговых точек в течение ближайших 3-5 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего у Debenhams сейчас 166 универмагов, по данным BBС. Таким образом, сеть сократится почти на треть. Компания решила принять жесткие решения в отношении магазинов, где финансовые показатели, вероятно, со временем ухудшатся, приводятся в сообщении слова гендиректора Debenhams Серхио Бухера. По его словам, 2018 г. был трудным для розничной торговли, что отражают показатели компании.

В четверг Debenhams опубликовала годовой отчет, из которого следует, что у компании рекордный убыток. По итогам финансового года компания потеряла 491,5 млн фунтов стерлингов ($634,1 млн) против прибыли в 59 млн фунтов стерлингов ($76,1 млн) годом ранее.

До недавнего времени Debenhams работал в России. Первый универмаг этой сети был открыт в Москве на Красной Пресне в 2006 г. Он проработал всего два года и был закрыт из-за убытков. В 2012 г. Debenhams был открыт в «Мега Белая дача» в Подмосковье, еще один появился в 2015 г. в «Авиапарке». Однако в 2016 г. универмаг в «Меге» закрыли, а через год – и в «Авиапарке».

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