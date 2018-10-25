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«Газпром» обратился в международный арбитраж из-за штрафа Украины на $6 млрд

«Газпром» обратился в международный арбитраж по поводу решения антимонопольного комитета Украины о штрафе на $6 млрд. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Этот штраф был наложен на компанию за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины, говорится в сообщении «Газпрома». Компания называет его «необоснованным и несправедливым». Действия Украины нарушают права «Газпрома», гарантированные соглашением между правительством России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г., отмечается в сообщении.

В январе 2016 г. антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85,86 млрд гривен ($3,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. С учетом пени эта сумма достигает $6 млрд.

«Газпром» также судится в Стокгольме с украинским «Нафтогазом» о контракте 2009 г. Разбирательство идет с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения.

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