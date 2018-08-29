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Суд в Амстердаме арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке»

Окружной суд Амстердама в мае арестовал принадлежащие «Газпрому» акции оператора газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску «Нафтогаза Украины». Об этом говорится в отчете российской компании, опубликованном в среду. Также сообщается, что арест наложен на погашение задолженности BSPC перед «Газпромом».

«В настоящий момент ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 г., в том числе обеспечительные меры», – говорится в отчете «Газпрома».

Стокгольмский арбитраж в феврале обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. До этого суд постановил, что украинская сторона должна выплатить «Газпрому» $2,018 млрд долга за поставки газа. С учетом этого «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала это постановление суда и ждет решения по апелляции. «Нафтогаз» в свою очередь пытается взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд, не дожидаясь рассмотрения жалобы.

Газопровод «Голубой поток» предназначен для поставок российского газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Он дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию, который проходит через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. BSPC – совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni.