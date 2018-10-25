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ВТБ не планирует быть акционером региональной авиакомпании в случае ее создания

ВТБ пока не собирается входить в капитал новой региональной авиакомпании, возможность создания которой совместно со Сбербанком он рассматривает. Об этом рассказал президент ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

«Для нас идеальный вариант все-таки, что мы как бы в лизинге – это финансовый лизинг, скорее. А все-таки - компанию-оператора найти на рынке профессиональную, я бы так сказал», – пояснил Костин.

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать региональную авиакомпанию, рассказывали «Ведомостям» несколько источников. По их словам, пока что банки разрабатывают бизнес-план. Предполагается, что авиаперевозчик будет создан не ранее 2019 г., пассажиропоток планируется на уровне 6–10 млн человек в год, уточняли собеседники.

Сбербанк тоже не планирует получения доли в этой региональной авиакомпании, говорил первый зампред Сбербанка Лев Хасис. По его словам, банк рассматривает участие через собственную лизинговую компанию, которая поставит суда новому перевозчику. Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» отказался участвовать в проекте, рассказывал Костин.

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