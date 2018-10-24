Сбербанк не будет акционером новой региональной авиакомпании в случае ее создания

Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк не рассматривает получение доли в планируемой к созданию новой региональной авиакомпании, несмотря на то что банк работает над этим проектом в партнерстве с ВТБ. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Лев Хасис. По его словам, банк рассматривает участие в проекте через собственную лизинговую компанию, которая поставит суда новому перевозчику.

«Наше участие будет сводиться к конструкционной помощи и помощи в обеспечении такой компании, если она будет создана, парка воздушных судов на условиях лизинга», – заявил Хасис. Если появится новая региональная авиакомпания, «Сбербанк лизинг» имеет все возможности помочь ей обеспечить парк современных самолетов, добавил Хасис.

Сбербанк обслуживает «значительное количество» региональных авиакомпаний. Они мелкие, раздробленные, слабые, у них нет возможности развивать парк воздушных судов, и многие из них находятся в достаточно тяжелом финансовом состоянии, добавил Хасис. Идея же создания крупного регионального перевозчика с участием Сбербанка и ВТБ связана с тем, чтобы помочь этим компаниям консолидироваться.

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, ранее рассказывали «Ведомостям» источники: она будет создана не раньше 2019 г., планируемый пассажиропоток – в районе 6–10 млн человек в год. Это гигантская цифра: больше 10 млн пассажиров в 2017 г. перевезли лишь две группы – «Аэрофлот» (50,1 млн) и S7 (14,3 млн). Крупнейшей региональной авиакомпанией является «Ямал», которая перевезла в прошлом году 1,8 млн человек.

23 октября президент ВТБ Андрей Костин рассказал «РИА Новости», что ВТБ и Сбербанк будут участвовать в проекте на паритетной основе. При этом он отметил, что идея создания региональной авиакомпании принадлежит президенту Сбербанка Герману Грефу. Инвестиции в проект Костин оценил как минимум в $1 млрд.

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