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«Аэрофлот» отказался от участия в проекте Сбербанка и ВТБ по созданию авиакомпании

Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» отказался от участия в проекте Сбербанка и ВТБ по созданию региональной авиакомпании. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин, передает «Прайм».

«Мы сейчас ведем разработку проекта, мы наняли консультантов вместе со Сбербанком, мы ищем операторов для проекта. Кстати, "Аэрофлот" отказался от этого дела», – заявил Костин. По его словам, пока что ВТБ и Сбербанк разрабатывают концепцию, но ничего определенного правительству не предлагали.

Костин отметил, что региональная авиакомпания будет создана с нуля или ВТБ и Сбербанк найдут оператора из существующей компании. Объем инвестиций он оценил как минимум в $1 млрд. Кроме того, Костин отметил, что идея проекта принадлежит президенту Сбербанка Герману Грефу. «Вы сами знаете, что добираться из одного города в другой часто приходится через Москву. Поэтому такая идея и родилась, что банки, имея крупные лизинговые компании, могли бы выделить необходимые ресурсы, закупить самолеты и предоставить через лизинг операторам. Но при условии государственно-частного партнерства, потому что здесь без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной», – сказал Костин.

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, рассказывали «Ведомостям» ранее источники. Ее создадут не ранее 2019 г., пассажиропоток планируется на уровне 6–10 млн человек в год, уточняли собеседники.

В России сейчас только два игрока возят более 10 млн пассажиров – группа «Аэрофлот» и S7 Group (соответственно 50,1 млн и 14,3 млн человек в 2017 г.). Крупнейшая региональная авиакомпания – «Ямал» – перевезла в 2017 г. 1,8 млн человек.

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