Richemont и Alibaba создадут совместное предприятие в Китае
Компания Richemont, один из крупнейших производителей часов, ювелирных украшений и предметов роскоши, подписала с интернет-гигантом Alibaba Group соглашение о создании совместного предприятия. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.
Совместное предприятие разместит на принадлежащей Alibaba площадке Tmall онлайн-магазины люксовых товаров Net-a-Porter и Mr. Porter, принадлежащих Richemont. По оценкам Alibaba, к 2025 г. китайские потребители составят почти половину покупателей на мировом рынке товаров класса «люкс», отметил гендиректор компании Дэниэл Чжан.
Richemont владеет около 20 известных брендов. Компании, входящие в Richemont, управляются отдельно и относительно независимы. Корпорация объединяет бренды Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC, Baume Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill, Chloe, Lancel и другие.
Контрольный пакет акций Richemont принадлежит 64-летнему бизнесмену из ЮАР Йохану Руперту. Компания имеет первичный листинг на Швейцарской фондовой бирже и вторичный — на бирже Йоханнесбурга (ЮАР).