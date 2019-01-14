Бизнес

Новости

«Транснефть» создает единого зернового оператора на юге России

«Транснефть» считает приоритетом создание на юге России единого зернового оператора на базе Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и уже ведет переговоры с банковскими и другими заинтересованными структурами, сообщил сегодня президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Ни с кем еще не договорились, но задача такая есть, и мы рассматриваем как сегодня одну из приоритетных. Имеет смысл организовать работу в части зерна автономно… Могу подтвердить, да, эту работу мы ведем, — сообщил Токарев. — Никто не заинтересован тянуть: новая посевная, новый урожай, нужна ясность. Постараемся сделать все быстро». По словам Токарева, один из банков ведет переговоры с компанией, однако они еще не завершены.

В 2018 г. «Транснефть» консолидировала контрольный пакет (62%) акций НМТП — крупнейшего порта России. В декабре Токарев говорил, что «Транснефть» не намерена продавать непрофильные для себя терминалы НМТП, но готова выделить зерновой терминал, если на его базе будет создан единый экспортный оператор. Токарев уточнял, что рассматривается несколько вариантов — создание совместного предприятия или юридически самостоятельного лица, которое компания будет выделять из порта и продавать.