Санкт-Петербургская биржа может запустить экспортные торги удобрениями
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа обсуждает с производителями возможный запуск экспортных торгов минеральными удобрениями, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление управляющего директора биржи Алексея Рыжикова.
По его словам, интерес к экспортным торгам удобрениями появился в связи с тем, что Украина «перестала быть окном в Европу». Сейчас рассматриваются различные варианты поставок удобрений из России, отметил он. «Мы рассматриваем в этом году запуск экспортных торгов минеральными удобрениями. Сейчас с участниками рынка обсуждается форма контракта», – добавил Рыжиков.
Прорабатываются возможность запуска биржевых торгов карбамидом, аммиачной селитрой, карбамидо-аммиачной смесью, NPK-удобрениями и аммофосом.
По словам Рыжикова, также принято решение расширить линейку удобрений для торгов на внутреннем рынке.
Санкт-Петербургская биржа в декабре 2017 г. запустила в тестовом режиме торги карбамидом для внутреннего рынка. С момента запуска была заключена только одна сделка – в первый день торгов. В конце 2018 г. производители начали выставлять на торги также аммиачную селитру и аммофос. Сейчас минеральные удобрения на бирже на продажу выставляют «Фосагро», «Акрон», «Уралхим», «Азот» и «Тольяттиазот».