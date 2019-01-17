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«Туту.ру»: полеты за рубеж из Петербурга с уходом «Победы» подорожают вдвое

Поисковый сервис «Туту.ру» оценил, как могут измениться цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга по международным направлениям, по которым летает лоукостер «Победа». В среду 16 января эта авиакомпания прекратила продажу билетов из «Пулково» с вылетом после февраля в Лондон, Стамбул, Тбилиси, Кельн, Пизу и Милан.

Жителям Санкт-Петербурга, если «Победа» прекратит полеты за рубеж из этого города, придется платить за билеты вдвое больше, говорится в сообщении «Туту.ру». Билет в Лондон на конец февраля стоит у «Победы» 2700 руб., самый дешевый альтернативный вариант – лететь «Россией» за 5300 руб. В Милан лоукостером можно улететь за 3100 руб., «Россией» – за 6100 руб. В Кельн и Пизу помимо «Победы» (ее билеты стоят по 3000 руб.) никто напрямую не летает, с пересадками до этих городов можно добраться за 18 900 и 14 500 руб., сообщает «Туту.ру». В Стамбул самый дешевый альтернативный вариант у Turkish Airlines – 11 100 руб., билет у «Победы» стоит 6600 руб.

Только в Тбилиси на конец февраля есть более дешевое предложение: билеты авиакомпании Nordavia стоят 4400 руб., у «Победы» – 4900 руб.

В эти шесть иностранных городов «Победа» летает из Санкт-Петербурга от двух до семи раз в неделю, в сумме выполняя 27 рейсов туда/обратно в неделю.

У «Победы» конфликт со пограничной службой ФСБ в аэропорту «Пулково», и с этим может быть связана предстоящая в марте остановка международных рейсов. По словам источников в «Победе», с 14 январе пограничники стали досматривать опломбированные кухонные отсеки на ее самолетах, что замедляет оборот судов и приводит к задержкам рейсов – примерно на час каждого. Пресс-служба управления пограничного контроля по Санкт-Петербургу, однако, утверждает, что процедура досмотра самолетов, в том числе «Победы», не менялась и что ранее пограничники также досматривали полностью все самолеты.

«Победа» входит в пятерку крупнейших перевозчиков «Пулково», в 2018 г. перевезла в/из Санкт-Петербурга 1,2 млн человек, в том числе примерно 200 000 – на международных рейсах.

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