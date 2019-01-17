В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

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«Победа» подтвердила намерение прекратить полеты за рубеж из Петербурга

«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» — прекратит международные рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» с 31 марта, сообщила пресс-служба авиакомпании. Компания связала отмену рейсов с их систематическими задержками службами аэропорта. Сейчас в шесть иностранных городов из «Пулково» лоукостер летает от двух до семи раз в неделю – всего в его расписании 27 рейсов туда-обратно в неделю.

Компания выполнит все международные рейсы из петербургского аэропорта до конца зимнего расписания. В зимнем расписании с 17 марта отменяется только рейс Санкт-Петербург – Лондон; на этом маршруте выкуплено минимальное количество билетов и отмена полетов не отразится на пассажирах, уточнила авиакомпания. Бронирование билетов на рейсы летнего расписания не открывалось.

Аналитики «ВТБ капитала» в беседе с «Ведомостями» назвали это решение оправданным: лоукостеры зарабатывают за счет быстрого разворота судов в аэропортах, любые задержки влияют на прибыльность. Авиакомпания легко сможет найти новые маршруты для высвобождающихся судов, а в России, несмотря на то что «Победа» стала четвертой крупнейшей авиакомпанией, остается большой неудовлетворенный спрос на бюджетные перевозки, сообщили в «ВТБ капитале».

Ранее о том, что «Победа» с апреля прекратит летать за рубеж из Санкт-Петербурга, «Ведомостям» рассказал сотрудник авиакомпании. По его словам, рейсы из «Пулково» задерживаются из-за действий силовых структур. Сотрудник «Победы» уточнял, что в «Пулково» с 14 января стали досматривать кухонные отсеки самолетов. Они опломбированы, поскольку лоукостер не кормит пассажиров и не продает питание на борту. Опломбирование позволяет сократить время на уборку, что ускоряет оборот самолета. Быстрый вылет только что прилетевшего судна – важный элемент модели лоукостера, позволяющий самолетам максимально много летать и благодаря низким затратам предлагать дешевые билеты, подчеркивал он.

Представитель пограничной службы в «Пулково» с сотрудником авиакомпании не согласился. По его словам, информация о неожиданных проверках, приводящих к задержкам рейсов, не соответствует действительности.

С 16 января «Победа» остановила продажи билетов на международные рейсы из и в Петербург с вылетом после 28 февраля. При попытке забронировать билет за рубеж из «Пулково» в марте система предлагает перелет в Кельн, Милан и Пизу через Москву и в Тбилиси через Ростов-на-Дону. При выборе Лондона или Стамбула появляется сообщение, что все билеты на март проданы, хотя билеты на январь и февраль есть в наличии.

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