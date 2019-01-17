Mercedes-Benz остановил выпуск микроавтобусов на ГАЗе из-за нехватки комплектующих

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Против сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели новое дело

Против сотрудников амурской исправительной колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, возбудили новое дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). По данным Генпрокуратуры, должностные лица колонии принимали в дар «материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству».

Также администрация ИК заключала договоры найма с родственниками осужденных. Это привело к «предоставлению осужденным льгот в виде дополнительных свиданий с родственниками». Такие встречи не оформлялись как свидания – они не фиксировались в карточках учета свиданий и личных делах осужденных, подчеркнула Генпрокуратура.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной ранее рассказывал, что Цеповяз официально работал на пасеке и с позволения администрации колонии жарил там шашлыки. По словам Куренного, пасека – это официальный объект: осужденные имеют право там работать, но не имеют права готовить шашлыки. Цеповяз, будучи пасечником, мог находиться на пасеке в строго определенное время и только в сопровождении сотрудников ФСИН, но, как показали результаты проверки, осужденный эти условия не соблюдал.

В октябре «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлыки, ест крабов, красную икру. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 286 УК против «неустановленных должностных лиц из числа сотрудников» колонии, которые, по версии следствия, создавали привилегированные условия Цеповязу.

1 декабря было опубликовано видео с Цеповязом, где он сидит с другими людьми на диванах в комнате с плазменной панелью и вентилятором. Человек, ведущий съемку, направляет камеру на выкрашенные в голубой цвет стены, а Цеповяз комментирует: «Это вот ремонтик такой отделали, чтобы дышалось легче». Также он держит в руках заряжающийся мобильный телефон. ФСИН заявила, что на видео запечатлено не помещение, где проживал Цеповяз, а «комната психологической разгрузки». По этой съемке проводится проверка в рамках дела, возбужденного после публикации фото, подчеркнуло ведомство.