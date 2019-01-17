«Газпром нефть» планирует инвестировать в Сербию $1,4 млрд

Против сотрудников амурской исправительной колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, возбудили новое дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). По данным Генпрокуратуры, должностные лица колонии принимали в дар «материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству».
Также администрация ИК заключала договоры найма с родственниками осужденных. Это привело к «предоставлению осужденным льгот в виде дополнительных свиданий с родственниками». Такие встречи не оформлялись как свидания – они не фиксировались в карточках учета свиданий и личных делах осужденных, подчеркнула Генпрокуратура.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной ранее рассказывал, что Цеповяз официально работал на пасеке и с позволения администрации колонии жарил там шашлыки. По словам Куренного, пасека – это официальный объект: осужденные имеют право там работать, но не имеют права готовить шашлыки. Цеповяз, будучи пасечником, мог находиться на пасеке в строго определенное время и только в сопровождении сотрудников ФСИН, но, как показали результаты проверки, осужденный эти условия не соблюдал.
В октябре «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлыки, ест крабов, красную икру. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 286 УК против «неустановленных должностных лиц из числа сотрудников» колонии, которые, по версии следствия, создавали привилегированные условия Цеповязу.
1 декабря было опубликовано видео с Цеповязом, где он сидит с другими людьми на диванах в комнате с плазменной панелью и вентилятором. Человек, ведущий съемку, направляет камеру на выкрашенные в голубой цвет стены, а Цеповяз комментирует: «Это вот ремонтик такой отделали, чтобы дышалось легче». Также он держит в руках заряжающийся мобильный телефон. ФСИН заявила, что на видео запечатлено не помещение, где проживал Цеповяз, а «комната психологической разгрузки». По этой съемке проводится проверка в рамках дела, возбужденного после публикации фото, подчеркнуло ведомство.