«Газпром нефть» планирует инвестировать в Сербию $1,4 млрд

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Прокуратура попросила отпустить экс-директора производителя водки «Пять озер»

Прокуратура в Тверском суде Москвы выступила против ареста бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева. Следствие подозревает его в особо крупном мошенничестве. Прокурор предложил избрать Савельеву меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает «Интерфакс».

«Преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем невозможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил в суде прокурор.

Как следует из оглашенных в суде материалов, дело связано с деофшоризацией ООО «Русско». Следствие считает, что в начале 2018 г. владельцы «Русско», в том числе Савельев, решили перевести организацию в Россию. Для этого они обратились в консалтинговую компанию, та предложила им определенную схему. Чуть позже стало известно, что 99% долей организации являются собственностью иного лица.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева 15 января. Срок следствия по делу сейчас установлен до 16 марта.

В АСГ «Ведомостям» рассказали, что 15 января полицейские пришли в офис к Савельеву. Через какое-то время топ-менеджер ушел с работы в их сопровождении. Уходя, он объявил, что прекращает трудовой контракт с АСГ. Происходящее не связано с деятельностью компании, отметили в пресс-службе компании.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».