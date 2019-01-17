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Прокуратура попросила отпустить экс-директора производителя водки «Пять озер»

Прокуратура в Тверском суде Москвы выступила против ареста бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева. Арестовать Савельева просит следствие, которое подозревает бизнесмена в особо крупном мошенничестве. Прокурор же предложил избрать Савельеву меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает «Интерфакс».

«Преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем невозможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявил в суде прокурор.

Как следует из оглашенных в суде материалов, дело связано с деофшоризацией ООО «Руско». «В материалах дела указана сумма мошенничества в виде 215,5 млн руб., но этот ущерб ничем не подтвержден», – заявил в суде адвокат задержанного. Следствие считает, что в начале 2018 г. владельцы «Руско», в том числе Савельев, решили перевести организацию в Россию. Для этого они обратились в консалтинговую компанию, та предложила им определенную схему. Чуть позже стало известно, что 99% долей организации являются собственностью иного лица.

Компания «Руско» – производитель снеков и кондитерских изделий (сухарики «Воронцовские», конфеты «Амапола»). Компания основана в 2007 г., следует из информации у нее на сайте. ООО «Руско» с сентября 2018 г. принадлежит АО «ГК «Кис», прежним владельцем была кипрская компания «Лифаран венчурс лимитед», ее бенефициары не раскрывались. АО «ГК «Кис» зарегистрирована в мае 2018 г., ее учредитель – фирма «Инвестиции в бизнес», которой владеют ее гендиректор Ольга Жук (99%) и Марина Яцук (1%), следует из данных ЕГРЮЛ. В компании «Руско» в четверг на запрос «Ведомостей» не ответили.

Савельев был задержан 15 января. В АСГ «Ведомостям» рассказали, что в тот день полицейские пришли в офис к Савельеву. Через какое-то время топ-менеджер ушел с работы в их сопровождении. Уходя, он объявил, что прекращает трудовой контракт с АСГ. Происходящее не связано с деятельностью компании, отметили в пресс-службе компании.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».