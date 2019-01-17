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«Газпром» сообщил об отмене ареста его активов в Швейцарии

Суд в Швейцарии полностью отменил свое постановление об аресте акций «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования к этим компаниям. Об этом говорится в пресс-релизе российского концерна.

С 2014 г. проходило разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам о транзите и поставках газа на Украину в Стокгольмском арбитраже. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российский концерн выплатить украинской компании около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал на оба решения апелляции и одновременно инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

По инициативе «Нафтогаза» 29 мая 2018 г. начался процесс принудительного взыскания $2,56 млрд с «Газпрома» через арест активов в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. В июне того же года исполнение этого решения было приостановлено шведским Апелляционным судом округа Свеа.

В сентябре английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома».