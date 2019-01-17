Новости
Бизнес
Новости

«Газпром» сообщил об отмене ареста его активов в Швейцарии

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Суд в Швейцарии полностью отменил свое постановление об аресте акций «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования к этим компаниям. Об этом говорится в пресс-релизе российского концерна.

С 2014 г. проходило разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам о транзите и поставках газа на Украину в Стокгольмском арбитраже. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российский концерн выплатить украинской компании около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал на оба решения апелляции и одновременно инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

По инициативе «Нафтогаза» 29 мая 2018 г. начался процесс принудительного взыскания $2,56 млрд с «Газпрома» через арест активов в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. В июне того же года исполнение этого решения было приостановлено шведским Апелляционным судом округа Свеа.

В сентябре английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома».

Политика
Новости

WADA извлекло данные московской антидопинговой лаборатории

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно извлекли данные московской лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает ТАСС.

«Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории», – отметило WADA.

Эксперты начали работу 10 января.

Исполком WADA 20 сентября 2018 г. восстановил РУСАДА в правах. Российское агентство было лишено правового статуса в 2015 г. Главным условием восстановления в правах было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Делегация WADA уже приезжала в Россию 17 декабря, но не смогла получить необходимые данные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что между WADA и Россией «возникли определенные рабочие разногласия», которые касаются «не субстанции, а логистики».

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Политика
Новости

Тим Кук призвал дать пользователям право запрещать продажу своих данных

Ведомости
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Генеральный директор Apple Тим Кук в колонке для журнала Time призвал Федеральную торговую комиссию (FTC) сосредоточиться на работе «продавцов данных» – компаний, которые собирают цифровые данные пользователей и продают их. По мнению Кука, ведомству следует внимательнее следить за тем, как эти компании используют и куда передают собранную информацию. Кроме того, FTC следует дать пользователям больше полномочий для управления своими данными.

Кук, наряду с другими руководителями технологических компаний, призвал реформировать федеральное законодательство США в области защиты данных. «Одна из самых больших проблем здесь заключается в том, что многие нарушения невидимы», – пишет Кук. Гендиректор Apple объясняет, что когда потребители покупают что-то онлайн, владельцы интернет-магазинов часто продают или передают информацию о покупке «продавцам данных». Те в свою очередь упаковывают ее и перепродают. «Давайте проясним: вы никогда не подписывались на это», – заключает он.

Этот вторичный рынок данных, по словам Кука, слабо контролируется и оказывается вне поля зрения пользователей, регуляторов и законодателей. В результате происходят несанкционированные утечки данных, а пользователям становится все сложнее контролировать свою цифровую жизнь.

Однако решить эту проблему реально, считает Кук. Для этого он призывает создать информационную платформу и обязать всех «продавцов данных» регистрироваться в ней, а пользователям дать возможность отслеживать все операции со своими данными. Последним необходимо также позволить удалять информацию о себе из этой платформы «легко и онлайн, раз и навсегда».

FTC – независимое агентство правительства США, которое занимается защитой прав потребителей и следит за соблюдением антимонопольного законодательства.

Политика
Новости

Палата представителей США проголосовала против снятия санкций с компаний Дерипаски

Ведомости
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Палата представителей США одобрила резолюцию демократов, призывающую минфин США отказаться от отмены санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски UC Rusal, En+ Group и «Евросибэнерго». Об этом сообщает агентство Bloomberg. В поддержку резолюции выступили 362 члена палаты представителей, против – 53.

Резолюция, принятая палатой представителей, носит символический характер, указывает агентство. Как пишет Bloomberg, четверг, 17 января, был последним сроком для одобрения резолюции в обеих палатах американского конгресса.

Представители UC Rusal и En+ отказались от комментариев.

Палата представителей – нижняя палата конгресса США, подконтрольная демократам. В верхней палате — сенате — по итогам промежуточных выборов большинство получили республиканцы. Там вопрос о санкциях против компаний Дерипаски рассматривался накануне, 16 января, и завершился поражением демократов – республиканцы не позволили вынести резолюцию на итоговое голосование. Для этого требовалось 60 голосов «за», однако так проголосовали лишь 57 парламентариев, против – 42.

Минфин США 19 декабря объявил о решении снять санкции с трех компаний Дерипаски в течение 30 дней, то есть к 17 января, при условии отказа бизнесмена от контроля над активами. Сам Дерипаска, согласно решению Вашингтона, останется под санкциями, введенными в отношении него и его компаний в начале апреля прошлого года. Демократы выступили против плана американского минфина, поскольку сочли, что он не позволит в достаточной мере отстранить Дерипаску от управления компаниями.

Политика
Новости

Путин предупредил о дестабилизации на Балканах из-за действий Косова

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Президент России Владимир Путин во время визита в Сербию заявил, что предпринятая в последнее время руководством Косова «серия провокационных шагов» может привести к дестабилизации ситуации на Балканах. «К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку. Прежде всего имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косово», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Упомянутое заявление прямо нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН о косовском урегулировании, считает российский президент: «[Резолюция] не допускает создания на территории Косова любых военных формирований, кроме международного ооновского контингента». «Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая, что подобные безответственные действия руководства Косова могут привести к дестабилизации на Балканах», – резюмировал Путин.

Ранее в декабре в кулуарах празднования годовщины окончания Первой мировой войны в Париже у Путина состоялась беседа с руководителем Косова Хашимом Тачи, сообщил в соцсетях Тачи и подтвердил Кремль. Во время разговора Путин напомнил о необходимости достижения соглашения между Сербией и Косовом, говорил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Тачи сообщал об обещании Путина поддержать такое соглашение.

В четверг Путин не дал прямого ответа на вопрос о возможности посредничества России между Сербией и Косовом, посоветовав выполнять соглашения, достигнутые при посредничестве Евросоюза: «Россия всегда принимала активное участие в косовском урегулировании. Что касается непосредственно посредничества, то мы знаем, что ЕС выступил посредником в решении ряда вопросов. Но, к сожалению, мало что исполняется. Скажем, муниципалитеты должны были создаваться сербские в Косове – ничего не создается. По резолюции № 1244 предусмотрено присутствие сербских полицейских и даже пограничников на территории Косова – где это все? Ничего этого нет. Поэтому нужно, мне кажется, с большим уважением относиться к международному праву».

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Экономика
Новости

Новак объяснил недостаточно быстрое сокращение Россией добычи нефти

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Министр энергетики России Александр Новак объяснил недостаточно быстрое сокращение Россией добычи нефти в соответствии с соглашением с ОПЕК. «Во-первых, когда мы обсуждали этот вопрос в декабре, перед подписанием соглашения, мы изначально говорили, что достижение этих показателей займет определенное время. И мы говорили об этом публично. У нас особые условия: у нас зимний период, низкие температуры, у нас особые климатические и геологические условия, поэтому у нас в принципе невозможно резкое снижение добычи», – пояснил министр.

По его словам, в 2017 г. происходило постепенное снижение добычи нефти и Россия «вышла на показатели» в течение трех-четырех месяцев. «Естественно, мы будем стараться делать снижение быстрее, но, естественно, у нас ограничения, которые являются технологическими, и мы будем достигать показателей, о которых договорились, наши компании поддерживают те договоренности, которые были достигнуты, и Россия привержена этим договоренностям», – подчеркнул Новак.

Сокращение добычи нефти в России будет обсуждаться во время переговоров с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сказал Новак.

Аль-Фалих 13 января заявил, что Россия снижает добычу нефти медленнее, чем ему бы хотелось. В то же время он выразил уверенность в том, что Россия «наверстает упущенное» (цитата по Bloomberg).

Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими экспортерами нефти среди стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. ОПЕК и присоединившиеся к нефтяному картелю страны договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 г. от уровня октября 2018 г., на Россию приходится квота в 228 000 баррелей. ОПЕК и союзники картеля встретятся в Вене 17–18 апреля для возможного пересмотра сделки.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
Новости

Тереза Мэй отменила поездку в Давос

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Премьер Великобритании Тереза Мэй отменила поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Элисон Доннелли, передает Bloomberg.

По ее словам, это решение связано с необходимостью вести переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Форум пройдет 22–25 января. Ранее поездку на мероприятие отменили президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Первый объяснил такое решение плотным рабочим графиком, включая необходимость дебатов по проблеме протестов «желтых жилетов». Второй – «непримиримой позицией демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности».

В ноябре газета Financial Times написала, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в форуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, официальная российская делегация не поедет в Давос.

В декабре форум официально объявил, что российская делегация примет участие в саммите. Вексельберг, Костин и Дерипаска планируют его посетить. Российскую делегацию в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика
Новости

Трамп объявил о размещении на Аляске новых станций перехвата ракет

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Президент США Дональд Трамп, представляя первый с 2010 г. доклад по ПРО (Missile Defence Review), объявил о планах разместить дополнительные станции перехвата ракет на Аляске. Трансляцию его выступления во время визита в Пентагон ведет телеканал Fox News.

Всего Трамп пообещал добавить 20 пусковых установок противоракет на этой территории. В будущем он допустил возможность увеличения их числа еще на 40 установок.

Трамп уточнил, что речь пойдет о «новых станциях перехвата наземного базирования на Аляске, о новых радарах и сенсорах». Их размещение – один из приоритетов новой стратегии США по развитию ПРО. Американский президент подчеркнул, что военное ведомство сфокусируется на разработке новых технологий и вскоре сможет отражать ракетные атаки любого типа.

Сейчас на авиабазах в Форт-Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния) размещены в общей сложности 44 пусковые установки противоракет, предназначенные для перехвата северокорейских ракет в случае их запуска по целям в США, уточнял ABC News.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новый доклад минобороны США по ПРО предусматривает новую, более агрессивную стратегию, со значительной космической составляющей и размещением вооружений на орбите. ПРО США, согласно документу, будет ориентирована на противодействие угрозам со стороны КНДР и Ирана, а также перспективным угрозам со стороны России и Китая.

Политика
Новости

Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»

Ведомости
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Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

С ходатайством об аресте Савельева в суд обратилось следствие. Адвокат просил суд оставить его подзащитного на свободе под залог в 5 млн руб. Прокурор просил избрать в отношении топ-менеджера меру пресечения в виде запрета определенных действий, отмечая, что преступление «относится к сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем невозможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу».

Адвокат Савельева в суде заявил, что в материалах дела указана сумма мошенничества в размере 215,5 млн руб., но этот ущерб ничем не подтвержден. «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела писал, что предполагаемое мошенничество связано с деофшоризацией ООО «Руско». По данным следствия, в начале прошлого года владельцы «Руско», в числе которых Савельев, решили перевести организацию в Россию. Для этого они обратились в консалтинговую компанию. Позже стало известно, что 99% долей организации являются собственностью иного лица.

Савельев в суде заявил, что не уводил активы акционеров, передает ТАСС.

«Руско» – производитель снеков и кондитерских изделий (сухарики «Воронцовские», конфеты «Амапола»). Компания основана в 2007 г., следует из информации у нее на сайте. С сентября 2018 г. компания находится в собственности АО «ГК «Кис», прежним владельцем была кипрская компания «Лифаран венчурс лимитед», ее бенефициары не раскрывались. АО «ГК «Кис» зарегистрировано в мае 2018 г., учредителем компании выступает фирма «Инвестиции в бизнес», которой владеют ее гендиректор Ольга Жук (99%) и Марина Яцук (1%), следует из данных ЕГРЮЛ. В компании «Руско» в четверг на запрос «Ведомостей» не ответили.

Савельева задержали 15 января в столичном офисе АСГ. Покидая офис в сопровождении полицейских, Савельев сообщил о прекращении трудового контракта с компанией, сообщила АСГ. Компания заявила, что задержание Савельева не связано с ее деятельностью. Савельев руководил АСГ с октября 2015 г. До этого он занимал руководящие посты в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».

Выбор редактора
Политика
Новости

Нацбанк сообщил о прибыльности банковской системы Украины впервые за пять лет

Ведомости
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Банковская система Украины впервые за пять лет стала прибыльной. Об этом заявил руководитель национального банка Украины Яков Смолий во время заседания в Верховной раде. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Банковская система не столько стойка, капитализирована и прозрачна, но и впервые за пять лет прибыльна. Доверие населения к банковской системе укрепляется», – подчеркнул он.

По его словам, банковский сектор показал «хорошие результаты». На сегодня на Украине работают 77 банков, включая четыре государственных и 22 – с иностранным капиталом, перечислил руководитель нацбанка.

Украинцы увеличили гривневые вложения на 15% за год, рассказал Смолий. Также, отметил он, банки увеличили выдачу кредитов в гривне на 31%.

Бизнес
Новости

Прокуратура попросила отпустить экс-директора производителя водки «Пять озер»

Ведомости
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Прокуратура в Тверском суде Москвы выступила против ареста бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева. Арестовать Савельева просит следствие, которое подозревает бизнесмена в особо крупном мошенничестве. Прокурор же предложил избрать Савельеву меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает «Интерфакс».

«Преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем невозможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявил в суде прокурор.

Как следует из оглашенных в суде материалов, дело связано с деофшоризацией ООО «Руско». «В материалах дела указана сумма мошенничества в виде 215,5 млн руб., но этот ущерб ничем не подтвержден», – заявил в суде адвокат задержанного. Следствие считает, что в начале 2018 г. владельцы «Руско», в том числе Савельев, решили перевести организацию в Россию. Для этого они обратились в консалтинговую компанию, та предложила им определенную схему. Чуть позже стало известно, что 99% долей организации являются собственностью иного лица.

Компания «Руско» – производитель снеков и кондитерских изделий (сухарики «Воронцовские», конфеты «Амапола»). Компания основана в 2007 г., следует из информации у нее на сайте. ООО «Руско» с сентября 2018 г. принадлежит АО «ГК «Кис», прежним владельцем была кипрская компания «Лифаран венчурс лимитед», ее бенефициары не раскрывались. АО «ГК «Кис» зарегистрировано в мае 2018 г., его учредитель – фирма «Инвестиции в бизнес», которой владеют ее гендиректор Ольга Жук (99%) и Марина Яцук (1%), следует из данных ЕГРЮЛ. В компании «Руско» в четверг на запрос «Ведомостей» не ответили.

Савельев был задержан 15 января. В АСГ «Ведомостям» рассказали, что в тот день полицейские пришли в офис к Савельеву. Через какое-то время топ-менеджер ушел с работы в их сопровождении. Уходя, он объявил, что прекращает трудовой контракт с АСГ. Происходящее не связано с деятельностью компании, отметили в пресс-службе компании.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром нефть» планирует инвестировать в Сербию $1,4 млрд

Ведомости
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«Газпром нефть» собирается до 2025 г. инвестировать в Сербию $1,4 млрд. Об этом президент России Владимир Путин рассказал по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

Речь идет об инвестициях в сербский участок газопровода «Турецкий поток».

Сейчас «Нефтяная индустрия Сербии» является крупнейшим налогоплательщиком в стране и одной из лидирующих нефтегазовых компаний в Восточной Европе, сказал Путин. Глава государства уточнил, что Россия на данный момент готова загрузить оба строящихся газопровода – «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», при этом останутся возможности и для сохранения транзита газа через Украину. По словам Путина, поставки российского газа в Европу продолжают расти.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Трубопровод будет проходить от побережья России через Балтийское море до Германии в обход стран-транзитеров (Украина, Белоруссия, Польша и ряд восточноевропейских и прибалтийских стран). Оператором газопровода является принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG. В проекте участвуют OMV, Engie, Shell, Wintershall и Uniper. Газопровод планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 г.

«Турецкий поток» – второй экспортный мегапроект «Газпрома». Две нитки газопровода пройдут по дну Черного моря от России к Турции. Первая нитка предназначена для поставок газа Турции, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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