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В московских аэропортах более 35 рейсов задержано или отменено

Более 30 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 2.00 мск во «Внуково» задержано 7 рейсов, «Домодедово» – 2 рейса, а в «Шереметьево» – 13 рейсов. Отмененные рейсы есть только в двух аэропортах – «Внуково» (7 рейсов) и «Домодедово» (11 рейсов). В «Жуковском» нет задержанных или отмененных рейсов. «Яндекс.Расписание» уточняет, что данные о рейсах предоставлены аэропортами.

Несмотря на непогоду, московские аэропорты работают штатно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны: «Полосы обрабатываются, рулежки, перроны. Все регулярно очищается от снега и наледи. Самолеты обрабатываются перед вылетом. Это создает предпосылки для задержек рейсов на вылет и прилет, однако задержки кратковременные».

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