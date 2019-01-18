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«Коммерсантъ» узнал о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

«Лукойл», «Газпромнефть», «Сибур», «Татнефть» написали письмо секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву с жалобой на Росгвардию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как уточняет газета, акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, предправления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов пожаловались на рост числа предписаний со стороны Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях. Нефтяники указывают, что Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану, отмечает издание. Официально компании не стали комментировать «Коммерсанту» ситуацию.

Росгвардия с момента создания в 2016 г. получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП «Охрана», которое само предоставляет услуги по охране. В 2018 г. Росгвардия планировала проверить 2800 объектов ТЭКа против 2500 в 2017 г., отмечает «Коммерсантъ». Ведомство хочет расширить влияние в сфере охраны объектов ТЭКа, рассказали газете источники среди нефтяников и в силовых структурах. «Риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен», – говорит один из собеседников издания.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин в разговоре с «Коммерсантом» назвал проблему надуманной. По его словам, у ведомства был «конструктивный диалог» со всеми участниками рынка: «Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете».

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