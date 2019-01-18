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«Газпром» на три года сохранит цену на газомоторное топливо в Ростовской области

«Газпром» в течение ближайших трех лет планирует сохранить стоимость газомоторного топлива на своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) в Ростовской области на текущем уровне – 16,5 руб. за кубометр. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Виктор Зубков, слова которого приводятся на сайте «Газпрома».

Во вторник, 15 января, Зубков раскритиковал «дочку» «Газпрома» «Газпром газомоторное топливо» за повышение цен на газомоторное топливо. «Вы ни с того ни с сего, с перепугу какого-то, перед Новым годом подняли [цену] с 14 до 18 руб. Не надо это делать. Не надо пугать людей, и нет такой необходимости сегодня. Ну оставьте вы на год, на два, пока люди переоборудуются», – сказал Зубков.

«Газпром» последовательно развивает в России сеть газозаправочных станций, рассказал также Зубков. В декабре прошлого года был подписан план мероприятий по реализации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области как перспективного региона». Проект планируется реализовать в течение четырех лет: с 2018 по 2021 г. Предполагается, что за это время число АГНКС «Газпрома» в регионе увеличится с 11 до 39.