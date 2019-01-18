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Бизнес
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Минэнерго предложило изменить закон об охране ТЭК

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Минэнерго внесло в правительство проект поправок в закон «О безопасности объектов ТЭК», которые предполагают создание дополнительных критериев для охранных предприятий, работающих на объектах высокой и средней категории опасности. Об этом сообщила «Интерфаксу» замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

Сейчас на предприятиях ТЭК могут работать разные виды охранных предприятий: ведомственная охрана Минэнерго, вневедомственная охрана Росгвардии, охранные подразделения, созданные энергетическими компаниями, и ЧОПы. Предприятия ТЭК делятся на две группы: наиболее уязвимые с точки зрения рисков для их безопасности (они, в свою очередь, подразделяются на объекты с высокой, средней и низкой категорией опасности) и менее уязвимые.

Подготовленный законопроект предполагает сохранить право охранять безопасность объектов ТЭК всем видам охранных предприятий. «Но если частное охранное предприятие берется за охрану объектов высокой и средней категории опасности, то оно должно соответствовать дополнительным требованиям правительства, которые будут установлены специальным нормативным актом», – рассказала Бондаренко. Перечень дополнительных требований прорабатывается Росгвардией и Минэнерго.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что руководители «Лукойла», «Газпром нефти», «Сибура» и «Татнефти» написали письмо секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на их предприятиях. По словам нефтяников, Росгвардия лишает их права выбирать охрану. В частности, они пожаловались на то, что Росгвардия фактически потребовала запретить привлекать ЧОПы для охраны предприятий ТЭК. Росгвардия ссылается на правительственное постановление № 587. Однако данное требование противоречит федеральному закону, настаивают нефтяники. В письме руководство компаний попросило устранить возникшую правовую коллизию и внести изменение в правительственное постановление или временно приостановить его действие, дождавшись принятия подготовленного Минэнерго законопроекта.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин говорил «Интерфаксу», что неограниченный допуск частных охранных предприятий на объекты ТЭК может привести к снижению уровня антитеррористической безопасности. В связи с этим он настаивал на необходимости вместо поправок в закон сохранить положения постановления правительства № 587, запрещающие ЧОПам охранять объекты ТЭК. Грибакин обратил внимание, что ограничения на привлечение частных охранников распространяются лишь на крупные нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища, гидроэлектростанции и другие крупные объекты, количество которых составляет около 10%.

Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала октября

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Индекс Мосбиржи на закрытии торгов в пятницу увеличился на 1,06% и обновил максимум с 4 октября 2018 г., достигнув 2473,61 пункта. Максимального в истории значения в 2501,78 он достигал 3 октября.

Индекс РТС, отражающий цену акций в долларах, увеличился на 1,67%, превысив 1176,4 пункта также впервые с начала октября прошлого года.

Среди крупнейших российских эмитентов подорожали акции Сбербанка (на 2,5%), «Газпрома» (+1,34%), «Лукойла» (+0,17%). Подешевели акции «Аэрофлота» (-1,89%), «ИнтерРАО» (-1,8%) и «Магнита (-0,07%).

Российский рынок акций растет вслед за мировым. Также укрепляется курс рубля. По состоянию на 19.30 курс доллара опустился на 15 коп. до 66,2 руб., евро – почти на 37 коп. до 75,22 руб.

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Политика
Новости

Рогозин предложил создать систему спутников под названием «Государево око»

Ведомости
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«Роскосмос» предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли для бизнеса и госорганов под названием «Государево око». Об этом сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«После успешного пуска в декабре [2018 г.] на космодроме “Восточный” мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли и предлагаем проект, который называется “Государево око”, или сокращенно "Госоко". Мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле», — подчеркнул он.

По его словам, «Роскосмос» считает этот проект перспективным. Систему могут использовать МЧС и работники сельского хозяйства, отметил он: «Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымленность мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. Проведем презентацию проекта для специалистов сельского хозяйства: это использование в сельском хозяйстве беспилотной техники, возможность мониторинга пахотных земель».

Также, добавил руководитель «Роскосмоса», с помощью системы планируется отслеживание изменений инфраструктурных объектов. «Это огромная польза для органов власти», — констатировал Рогозин.

Политика
Новости

Верховный суд Нидерландов отказался признать банкротство ЮКОСа

Ведомости
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Верховный суд Нидерландов не признал банкротство компании ЮКОС в России в 2006 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В 2006 г. Арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом. Через год был проведен публичный аукцион, во время которого акции зарегистрированной в Нидерландах «дочки» ЮКОСа Yukos Finance были куплены «Промнефтьстроем» за $307 млн.

Согласно постановлению Верховного суда Нидерландов во время банкротства компании в России были нарушены «основные правовые принципы», в связи с чем решение Арбитражного суда Москвы «не может быть признано голландской правовой системой». «Конкурсный управляющий не имел права передавать акции Yukos Finance «Промнефтьстрою», – отмечается в постановлении. Верховный суд Нидерландов отказался признать «Промнефтьстрой» владельцем акций Yukos Finance.

В 2017 г. аналогичное решение вынес суд нижней инстанции – апелляционный суд Амстердама. Тогда он отказался изменить решение окружного суда Амстердама от 2007 г.

В апреле 2015 г. РБК сообщил, что «Промнефтьстрой» был изначально подконтролен основателям «Ренессанс капитала» Стивену Дженнингсу и Ричарду Дитцу. Владельцем 100% «Промнефтьстроя» является люксембургская компания Kirwan Offices Sarl, ее бенефициары сейчас не прослеживаются.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР возбудил дело по факту столкновения двух Су-34

Ведомости
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По факту столкновения двух бомбардировщиков Су-34 во время полетов на Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Дело возбуждено по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним). Военные следователи «выполняют неотложные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», отмечается в сообщении.

Утром 18 января два Су-34 выполняли плановые учебно-тренировочные полеты и «совершили касание». Это произошло в небе над акваторией Японского моря в 35 км от берега.

Летчики катапультировались. По последней информации, пока спасен только один из них – штурман, состояние которого оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной столкновения стала ошибка пилотирования, оба самолета были технически исправны, сообщил источник ТАСС. «Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами», – отметил он.

Финансы
Новости

ЦБ поставил новый рекорд по закупкам золота в 2018 году

Ведомости
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Центробанк в 2018 г. закупил 8,8 млн унций золота, или около 274 т, сообщается в материалах регулятора. По сравнению с 2017 г., когда было приобретено 7,2 млн унций (224 т), закупки увеличились на 22,2%.

В результате запасы золота в международных резервах ЦБ к концу 2018 г. достигли 67,9 млн унций (около 2112 т). Стоимость золота в резервах выросла за год на 13,4% и достигла $86,9 млрд из общих резервов в $468,5 млрд. Таким образом, в золоте ЦБ хранит 18,6% резервов.

Закупки золота ЦБ в 2018 г. стали рекордными после предыдущего максимума 2017 г., когда регулятор приобрел 7,2 млн унций. В итоге ЦБ потеснил Китай и стал пятым по величине держателем золота в своих резервах среди мировых центробанков. Первые четыре места по этому показателю занимают США, Германия, Франция и Италия.

Одной из причин, по которой ЦБ активно скупает золото, является тот факт, что вложения в металл сложнее заморозить или подвергнуть санкциям, сказали Reuters источники в отрасли. «Похоже, что есть цель диверсифицироваться из американских активов», – говорит источник агентства в одном из российских производителей золота. ЦБ ранее раскрыл, что во II квартале 2018 г. сократил долю долларовых активов в золотовалютных резервах с 43,7% до минимальных в истории 21,9%, переведя $100 млрд в евро, китайский юань и японскую иену.

ЦБ покупает золото у российских коммерческих банков, но размер его будущих закупок является гостайной. Также нет ясности с тем, планирует ли регулятор наращивать долю золота в резервах с той же скоростью, что и в последние годы, – около 14% в год, указывает агентство. Отраслевые источники отмечают, что ЦБ покупает значительную часть российской золотодобычи, которая растет медленнее, чем аппетиты регулятора.

Россия является третьим крупнейшим в мире производителем золота. В январе – декабре 2018 г. в стране было произведено 8,5 млн унций (265 т).

Политика
Новости

Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

Ведомости
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Минобороны России подтвердило информацию о спасении только одного летчика Су-34. Информация о спасении двух летчиков не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», – уточнили в Минобороны.

Утром Минобороны сообщило, что вертолет обнаружил и спас второго летчика с разбившегося бомбардировщика Су-34. Сейчас ведомство уточнило, что спасен только штурман Су-34, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

В ведомстве отметили, что в районе катапультирования летчиков запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, поисковая операция продолжается. По информации Минобороны, в районе поисков сложные погодные условия – шквалистый ветер и волнение моря 4 балла. Продолжаются поиски трех человек.

Су-34 – двухместный самолет: его экипаж состоит из летчика и штурмана. Около 8 часов утра 18 января два Су-34 «совершили касание» в небе над акваторией Японского моря в 35 км от берега. ЧП произошло во время плановых учебно-тренировочных полетов. «При отработке маневрирования произошло касание в воздухе... Экипажи самолетов катапультировались», – сообщили ранее в министерстве.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом

Ведомости
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В Норвегии задержан 20-летний россиянин, который подозревается в совершении нападения с ножом в Осло. Об этом рассказала Мари Бенедикт Бьорнланд, руководитель норвежской спецслужбы — полицейской службы безопасности, передает местное издание NRK.

По ее словам, дело расследуется как возможный теракт. В настоящее время связывать атаку с какой-либо террористической организацией рано, но именно показания самого подозреваемого привели к тому, что расследование взяла на себя полицейская служба безопасности, отметила она.

«Я не могу подробно рассказать о допросе, но он сказал, что хотел совершить террористический акт и убить несколько человек», — подчеркнула руководитель спецслужбы.

Подозреваемый прибыл в Норвегию через Швецию в четверг, 17 января, сообщила Бьорнланд. Других причастных к преступлению не было, добавила она.

Атака произошла накануне, 17 января, в центре Осло. Мужчина ударил женщину ножом в спину, когда та расплачивалась за товары, и убежал. Раненую женщину госпитализировали в критическом, но стабильном состоянии. Нападавший был задержан недалеко от места происшествия.

Политика
Новости

Власти Шахт решили восстановить пострадавший от взрыва газа дом

Ведомости
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Многоэтажный дом в городе Шахты Ростовской области, в котором 14 января произошел взрыв газа, будет восстановлен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление информационной политики регионального правительства.

Как рассказал собеседник агентства, восстановительные работы еще не начались, сначала специалистам предстоит оценить их масштаб. Кроме того, ведутся работы по обследованию соседних с пострадавшим зданием домов.

Взрыв в многоэтажном доме в Шахтах произошел утром 14 января, в результате были частично разрушены пять квартир на верхних этажах. Погибли пять человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Основной версией случившегося остается взрыв бытового газа. Криминалисты не обнаружили на месте происшествия следов взрывчатки, сообщил в четверг Следственный комитет России.

Авто
Новости

Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera из-за проблем с ПО

Ведомости
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ООО «Порше Руссланд» приняло решение отозвать в России 1236 автомобилей модели Panamera из-за проблем с программным обеспечением. Об этом говорится в сообщении Росстандарта. Речь идет о машинах, проданных в период с 15 ноября 2016 г. по 17 декабря 2018 г.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время», — отмечается в пресс-релизе.

В Росстандарте отметили, что функция усиления руля становиться доступной после выключения и последующего включения зажигания.

В подлежащих отзыву автомобилях будет произведено перепрограммирование блока управления электроусилителя руля. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для их владельцев.

Выбор редактора
Политика
Новости

Рэпер Хаски пожаловался в ЕСПЧ на задержание и арест в Краснодаре

Ведомости
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Российский рэпер Дмитрий Кузнецов (Хаски) подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на задержание и административный арест в Краснодаре в ноябре 2018 г. Об этом написал адвокат Алексей Аванесян в Facebook.

«Мной в ЕСПЧ подана жалоба в интересах рэп-исполнителя Хаски в связи с незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение», – сообщил он.

По словам Аванесяна, жалоба подготовлена кандидатом юридических наук Юлией Федотовой.

В конце ноября Хаски отказали в проведении концертов в двух клубах Краснодара. 21 ноября его задержали при попытке провести концерт на улице города, забравшись на машину. На следующий день Первомайский суд Краснодара арестовал его на 12 суток по статье о мелком хулиганстве и еще на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.

26 ноября тот же суд удовлетворил ходатайство защиты и освободил рэпера.

Технологии
Новости

«Энергомаш» опроверг наличие дефекта в двигателях «Ангары»

Ведомости
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Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» опровергло публикации СМИ о дефекте в двигателях ракеты «Ангара» РД-191. «Сообщения, появившиеся в СМИ о дефекте в двигателях РН "Ангара", содержат недостоверную информацию, вырванную из контекста», – говорится в сообщении предприятия.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на доклад специалистов НПО сообщило, что в двигателях «Ангары» РД-191 имеется конструктивный дефект, который может разрушить ракету при старте. Дефект связан с расположением первой и второй ступеней двигателя, из-за которого двигатель центрального блока должен продолжительно работать при понижении давления (дросселировании) и на режиме в 30% от номинального значения тяги. В результате при тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя», цитировало агентство текст доклада. Устранить эту особенность не всегда помогает и предусмотренный для этого специальный клапан.

В официальном сообщении НПО говорится, что двигатель центрального блока тяжелой ракеты «Ангара-А5» должен дросселироваться до 30% от номинального режима. Такое требование по широте диапазона регулирования ракетных двигателей заложено впервые в мире, обычно диапазон регулирования составляет от 50% до 100%. Начав экспериментальную отработку, «Энергомаш» столкнулся с неустойчивой работой двигателя на режиме глубокого дросселирования. Однако эта проблема в итоге была устранена.

На сегодня «Энергомаш» изготовило и поставило в космический научно-производственный центр им. Хруничева пять летных комплектов, шесть двигателей в составе ракеты «Ангара» легкого и тяжелого классов отработали без замечаний, указывают в НПО. На предприятии подчеркивают, что технология изготовления и испытания двигателя подтверждают его соответствие всем требованиям.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов: от легких до повышенной грузоподъемности. В перспективе «Ангара», серийное производство которой намечено на 2021 г., должна заменить ракеты «Протон». До сих пор был осуществлен лишь один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» – в 2014 г. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 г., намечен на конец 2019 г.

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