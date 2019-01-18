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Минэнерго предложило изменить закон об охране ТЭК

Минэнерго внесло в правительство проект поправок в закон «О безопасности объектов ТЭК», которые предполагают создание дополнительных критериев для охранных предприятий, работающих на объектах высокой и средней категории опасности. Об этом сообщила «Интерфаксу» замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

Сейчас на предприятиях ТЭК могут работать разные виды охранных предприятий: ведомственная охрана Минэнерго, вневедомственная охрана Росгвардии, охранные подразделения, созданные энергетическими компаниями, и ЧОПы. Предприятия ТЭК делятся на две группы: наиболее уязвимые с точки зрения рисков для их безопасности (они, в свою очередь, подразделяются на объекты с высокой, средней и низкой категорией опасности) и менее уязвимые.

Подготовленный законопроект предполагает сохранить право охранять безопасность объектов ТЭК всем видам охранных предприятий. «Но если частное охранное предприятие берется за охрану объектов высокой и средней категории опасности, то оно должно соответствовать дополнительным требованиям правительства, которые будут установлены специальным нормативным актом», – рассказала Бондаренко. Перечень дополнительных требований прорабатывается Росгвардией и Минэнерго.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что руководители «Лукойла», «Газпром нефти», «Сибура» и «Татнефти» написали письмо секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на их предприятиях. По словам нефтяников, Росгвардия лишает их права выбирать охрану. В частности, они пожаловались на то, что Росгвардия фактически потребовала запретить привлекать ЧОПы для охраны предприятий ТЭК. Росгвардия ссылается на правительственное постановление № 587. Однако данное требование противоречит федеральному закону, настаивают нефтяники. В письме руководство компаний попросило устранить возникшую правовую коллизию и внести изменение в правительственное постановление или временно приостановить его действие, дождавшись принятия подготовленного Минэнерго законопроекта.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин говорил «Интерфаксу», что неограниченный допуск частных охранных предприятий на объекты ТЭК может привести к снижению уровня антитеррористической безопасности. В связи с этим он настаивал на необходимости вместо поправок в закон сохранить положения постановления правительства № 587, запрещающие ЧОПам охранять объекты ТЭК. Грибакин обратил внимание, что ограничения на привлечение частных охранников распространяются лишь на крупные нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища, гидроэлектростанции и другие крупные объекты, количество которых составляет около 10%.