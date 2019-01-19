Бизнес

Новости

Власти Бали планируют ввести налог для туристов

Власти индонезийского острова Бали намерены ввести налог для иностранных туристов в размере $10 с человека, сообщает газета Straits Times. По данным издания, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение местного парламента еще в декабре прошлого года. Собранные средства планируется направить на решение экологических проблем и сохранение культурного наследия Бали.

Налог на иностранных туристов даст острову больше возможностей для развития, заявил губернатор Бали Ваян Костер. Он подчеркнул, что налог не будет распространяться на индонезийцев.

Сейчас власти Бали решают, в какой форме взимать налог, отмечает газета. Рассматривается несколько вариантов: туристов могут обязать платить налог в аэропорту по прилете на остров или же он может быть включен в стоимость авиабилета.

Согласно данным, которые приводит Straits Times, в 2017 г. Бали посетили 5,7 млн иностранных туристов (в основном граждане Китая и Австралии), в 2018 г. — более 6 млн.

10 городов мира, где туристы тратят больше всего денег