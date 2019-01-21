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«Яндекс.Такси» назвал число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых водителей

Более 4000 водителей, сотрудничающих с «Яндекс.Такси», зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом рассказал представитель компании со ссылкой на приложения «Мой налог» и «Яндекс.Такси».

«Если еще точнее – на 14.00 мск 21 января мы видим в системе 4031 самозанятых», – сказал представитель «Яндекс.Такси».

На прошлой неделе вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов говорил, что за первые две недели работы приложения «Мой налог» в нем зарегистрировалось 8000 человек. «Эта цифровизация будет работать на упрощение открытия бизнеса, работы малых предприятий», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в качестве эксперимента с 1 января в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. «Мы были категорически против того, чтобы включать в эксперимент регионы, которые видят в новом режиме источник дополнительных доходов», – объяснял председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Теперь в четырех российских регионах самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 млн руб. (или 200 000 руб. в месяц), должны платить 4% от дохода при работе с физлицами или 6% – с юридическими лицами, а также освобождаются от уплаты всех остальных налогов и сборов.

Федеральная налоговая служба разработала специальное приложение-кассу «Мой налог», через которое самозанятые должны регистрироваться, проводить все платежи и отчислять налог. За сокрытие налогов самозанятых, пользующихся таким режимом, ждет штраф в 20% от выручки, при повторном нарушении за полгода – в размере всей выручки. Эксперимент в регионах продлится до декабря 2028 г.

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