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В App Store и Google Play появилось приложение для самозанятых россиян

В магазинах приложений Google Play и App Store появилось приложение «Мой налог», сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). С его помощью самозанятые россияне смогут использовать специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

Войти в свой аккаунт в приложении физические лица могут с помощью ИНН и пароля от личного кабинета.

В приложении предусмотрена удаленная идентификация клиента — можно сфотографировать свой паспорт и сделать селфи. Если у самозанятого гражданина нет личного кабинета в приложении, то он может получить его, обратившись в любую налоговую инспекцию. Доступ будет открыт в течение 15 минут.

С 2017 г. для самозанятых в России действуют налоговые каникулы. В начале апреля правительство внесло в Госдуму законопроект об их продлении до 31 декабря 2019 г. Тем не менее, налоговый режим для самозанятых с 1 января начал действовать в виде эксперимента в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Бизнесмены, чей годовой доход не превышает 2,4 млн руб., могут платить 4% с дохода при работе с физлицами или 6% — с юридическими лицами и освобождаются от уплаты всех остальных налогов и сборов.

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