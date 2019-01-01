В App Store и Google Play появилось приложение для самозанятых россиян
В магазинах приложений Google Play и App Store появилось приложение «Мой налог», сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). С его помощью самозанятые россияне смогут использовать специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».
Войти в свой аккаунт в приложении физические лица могут с помощью ИНН и пароля от личного кабинета.
В приложении предусмотрена удаленная идентификация клиента — можно сфотографировать свой паспорт и сделать селфи. Если у самозанятого гражданина нет личного кабинета в приложении, то он может получить его, обратившись в любую налоговую инспекцию. Доступ будет открыт в течение 15 минут.
С 2017 г. для самозанятых в России действуют налоговые каникулы. В начале апреля правительство внесло в Госдуму законопроект об их продлении до 31 декабря 2019 г. Тем не менее, налоговый режим для самозанятых с 1 января начал действовать в виде эксперимента в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.
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