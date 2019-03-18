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Налоговики назвали причину обысков в «Красной икре»

ФНС и ФСБ проводят в трех регионах совместные мероприятия в отношении группы индивидуальных предпринимателей и организаций, которые занимаются розничной продажей рыбы и морепродуктов, в том числе красной икры. Об этом сообщила пресс-служба ФНС в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об обысках в сети «Красная икра».

Цель мероприятий – «пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности, а также установление реальных производителей реализуемой продукции», отметило ведомство. По данным ФНС, в работе проверяемой группы «усматриваются признаки искусственного дробления бизнеса, а также неполной инкассации торговой выручки». Кроме того, «каналы закупки продукции не позволяют в полной мере ответить на вопрос относительно источников [ее] происхождения», указала служба.

После мероприятий «будет проведена оценка состава налогового правонарушения».

Как отметила ФНС, вопросы, затрагиваемые при проверках организаций, которые занимаются продажей рыбы и морепродуктов, зачастую выходят за рамки исключительно налоговой компетенции. В частности, при таких проверках возникают вопросы об источниках происхождения и безопасности реализуемой продукции.

В комментарии «РИА Новости» «Красная икра» связала проверку со своей жалобой в прокуратуру на действия налоговиков. Как указал ритейлер, в 2018 г. налоговая служба провела выездную проверку, но не выдала компании соответствующий акт. Компания в связи с этим подала жалобу в Генпрокуратуру, а также в Никулинскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы. Как подчеркнула сеть, проверки, которые проходят 18 марта, могут быть «ответными мерами» на эту жалобу.

Об обысках и выемке документов, которые проводит ФНС и управление «К» («банковское» управление) ФСБ, 18 марта сообщил «Интерфакс». По его данным, мероприятия проходят в офисах Москвы и на складах, а также в некоторых организациях в Приморье и на Сахалине. ТАСС писал, что ФНС проводит проверку бухгалтерской документации ритейлера. ФСБ не ответила на запрос «Ведомостей».