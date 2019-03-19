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Вице-президент Evraz объяснил снижение доли Абрамовича защитой от санкций

Снижение совокупной доли бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова в Evraz по итогам SPO делает компанию менее уязвимой для возможных санкций, заявил вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов. Его слова приводит «Интерфакс».

Иванов уточнил, что после сделки по продаже 1,8% акций Evraz два ключевых акционера Evraz будут владеть совокупно менее чем 50% акций. «Если санкции будут введены в отношении одного из ключевых акционеров, Evraz будет значительно менее уязвим», – пояснил топ-менеджер Evraz. Он добавил, что сейчас акции компании распределены между несколькими структурами и контрольный пакет не принадлежит ни одной из них (до сентября 2018 г. примерно 63% владела Lanebrook, общая компания Абрамовича, Абрамова и их партнеров).

Директор казначейства Evraz Дарья Ким добавила, что риск введения санкций против компании снижает значительная роль ее подразделения на рынке рельсов и труб в США. Компания также является крупным работодателем в этой стране.

Ключевые акционеры Evraz накануне, 18 марта, разместили 25,4 млн (1,8%) акций по цене 5,95 фунта стерлингов за бумагу (дисконт около 5,6% к закрытию понедельника). Стоимость пакета – примерно $212,5 млн, если исходить из капитализации компании на Лондонской фондовой бирже, которая составляла на тот момент примерно $11,8 млрд. Сейчас у Абрамовича 30,52% Evraz через Greenleas International. У Abiglaze Абрамова – 20,69%, у Crosland Global Фролова – 10,33%. После продажи пакета в 0,81% доля Абрамовича уменьшится до 29,71%. Доли структур Абрамова и Фролова снизятся после сделки на 0,6 и 0,29% соответственно и составят вместе 30,13%.