Stockmann сменит гендиректора
Гендиректор финского ритейлера Stockmann Лаури Вейхалайнен покинет занимаемый пост 31 марта в связи с переходом на другую работу, говорится в сообщении компании. Временно исполнять обязанности гендиректора будет председатель совета директоров компании Лаури Ратиа.
Совет директоров Stockmann уже начал искать нового гендиректора. «Я хотел бы поблагодарить Лаури за его вклад в процесс изменений Stockmann», – приводятся в сообщении слова Ратиа. В свою очередь Вейхалайнен отметил успехи ритейлера, поблагодарил коллег и клиентов и пожелал Stockmann успехов в будущем.
Вейхалайнена избрали гендиректором Stockmann в 2016 г. До этого он работал в компании на должности финансового директора и директора по развитию международных операций. Вейхалайнен пришел в Stockmann в 2010 г.
Stockmann последние несколько лет испытывает финансовые проблемы. Компания не получала прибыль с 2013 г. Согласно отчетности, по итогам 2018 г. чистый убыток компании составил 45,2 млн евро. В октябре 2018 г. Stockmann объявила о продаже последней торговой точки в России – ТЦ «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Объект за 171 млн евро купила чешская группа PPF Real Estate.