Элитные пассажиры «Аэрофлота» смогут бесплатно провозить багаж по безбагажному тарифу
Элитные участники программы «Аэрофлот бонус» смогут бесплатно провозить багаж даже при покупке билетов по безбагажному тарифу «Лайт», сообщила «Ведомостям» пресс-служба авиакомпании.
Количество мест багажа будет зависеть от статуса участника, пояснил «Аэрофлот». Так, для владельцев «серебряной» и «золотой» карт предусмотрено одно место багажа, столько же для участников FFP SkyTeam уровней Elite Plus и Elite. «Платиновые» участники «Аэрофлот бонус» имеют право на два места багажа.
Со 2 апреля «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» вводят безбагажные тарифы, которые предусматривают провоз только одного места ручной клади и не включают норму бесплатного провоза багажа. У «России» такой тариф будет действовать на всех среднемагистральных направлениях. У «Аэрофлота» тариф, который получил название «Лайт», сначала появится только на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).
На тех направлениях «Аэрофлот», где начнет действовать тариф «Лайт», будет отменен тариф «Бюджет» – сейчас это самый дешевый тариф с багажом.