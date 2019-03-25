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Forbes: за год состояние совладельца «Зимней вишни» увеличилось на $50 млн

Основатель «КДВ групп» и совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов за год после трагедии в кемеровском торговом центре увеличил свое состояние на $50 млн, свидетельствуют расчеты Forbes.

Штенгелов является бенефициаром одного из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России – «КДВ групп» (производит «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др.), а также розничной сети «Ярче!». Состояние российского бизнесмена превышает $1 млрд, сообщал Bloomberg в конце 2017 г. Весной прошлого года Штенгелов впервые вошел в список самых богатых бизнесменов России по версии Forbes: тогда издание оценило его состояние в $600 млн. «КДВ групп» и «Ярче!» продолжают активно развиваться, отмечает Forbes.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 г. Жертвами стали 60 человек, из которых большинство – дети. По данным Следственного комитета, в здании не работала автоматическая пожарная сигнализация, охранник не включил систему оповещения, а некоторые запасные выходы оказались заблокированными. Штенгелов выплатил 192 млн руб. компенсаций семьям погибших.

«Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежит мне», – рассказывал Штенгелов в интервью «Ведомостям» о «Зимней вишне». Бизнесмен подчеркивал, что не занимался оперативным управлением этого бизнеса.

Как выглядит изнутри сгоревшая «Зимняя вишня»