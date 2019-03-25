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Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» почти на 36 млрд рублей

Уставный капитал ООО «Ренова» был увеличен с 28 000 руб. до 35,78 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Единственным владельцем компании остается миллиардер Виктор Вексельберг, чье состояние Forbes оценивает в $14,4 млрд. «Ведомости» отправили запрос в «Ренову». Компания не стала комментировать «Интерфаксу», каким образом был увеличен уставный капитал компании – за счет внесения активов, денежных средств или комбинации двух вариантов.

ООО «Ренова» владеет по 99,99% в ООО «Ренова-холдинг рус» и ООО «Ренова актив». Им принадлежат российские активы «Реновы». В прошлом году Вексельберг стал фактически единственным бенефициаром российских компаний группы после попадания под американские санкции.

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