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Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, а также Министерствам транспорта, энергетики и финансов провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и при необходимости до 26 апреля представить предложения по недопущению их существенного роста. Об этом говорится на сайте правительства.

Поручения были даны по итогам заседания, которое состоялось 28 марта. Ответственными за их исполнение назначены вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о предоставлении субсидий авиакомпаниям на обеспечение льготных перевозок с Дальнего Востока и обратно. Было решено выделить на эти цели 2,5 млрд руб. «Мы обеспечиваем доступность этих маршрутов через господдержку, в текущем году предусмотрено 3,8 млрд руб. Средства должны компенсировать перевозчикам скидки, которые они дают для пенсионеров, студентов, инвалидов и сопровождающих», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании в четверг.

Средства для обеспечения льготных авиаперевозок выделяются из резервного фонда правительства, отметил премьер. По его словам, 2,5 млрд руб. позволят перевезти на льготных условиях почти 380 000 пассажиров с Дальнего Востока и обратно.