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АФК «Система» рассказала о планах провести IPO своего фармацевтического холдинга

АФК «Система» планирует провести публичное размещение акций (IPO) своего фармацевтического бизнеса – предприятия «Оболенское» (OBL Pharm), которое планируется перед этим объединить с «Биннофармом», говорится в сообщении АФК. Точные сроки не называются.

«Система» купила пакет акций «Оболенского» вместе с ВТБ и менеджментом OBL Pharm у Alvansa Ltd. (основные акционеры – Газпромбанк и UFG Private Equity) в конце декабря 2018 г. «Система» за 11,7% OBL Pharm заплатила 1,83 млрд руб. Всего консорциум инвесторов купил 95,14% OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15,5 млрд руб. После сделки АФК объявила об объединении актива с «Биннофармом», в котором ей принадлежит доля в размере 74%. Объединение OBL Pharm и «Биннофарма» позволит «значительно увеличить стоимость бизнеса», отмечали в корпорации.

Фармацевтическая компания «Оболенское» основана в 1994 г. на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии, расположенного в Серпуховском районе Подмосковья. В 2013 г. предприятие вошло в состав Alvansa Group. Компания выпускает более 150 лекарственных препаратов, в Оболенске работает ее завод мощностью 330 т, еще один завод мощностью 900 т «Оболенское» собирается запустить в этом году. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2017 г. составила 6,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,3 млрд руб. (данные по РСБУ).